Відключення світла в Україні частішають: експерт розповів, як зміняться графіки

Відключення світла / © iStock

Через масовані російські удари по енергосистемі України, найближчими тижнями, ймовірно, продовжать діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг у 12 регіонах, не враховуючи західних областей. Такий прогноз озвучив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Про це пише УНІАН.

«Найбільш реальний прогноз — погодинні вимкнення в 12 регіонах до 3 черг… Це сценарій, який зараз є», — зауважив експерт.

За його словами, у прифронтових регіонах ситуація буде складнішою. Можливі довші та аварійні відключення. Динаміка залежить від подальших обстрілів: без нових атак обсяг відключень може скоротитися до двох черг, але нові удари посилять дефіцит.

Рябцев наголошує, що точні терміни відновлювальних робіт назвати неможливо, оскільки вони залежать від багатьох факторів, перш за все, від нових можливих влучань.

«До об’єктів долетіло надто багато засобів ураження. Захист (ред. від дронів) спрацював, проте не міг би захистити від такої кількості. Не вистачило активного захисту, тобто ППО від балістичних ракет… Відхиляти ракети енергетики не можуть», — зауважив експерт.

Також Геннадій Рябцев звернув увагу на повільне введення в експлуатацію установок розподіленої генерації. За його словами, що запустили лише 200 таких установок з 900. На його думку, уряд мав би зробити одним з пріоритетів введення їх в експлуатацію замість того, аби всі зусилля зосереджувати на «відновленні великих об’єктів».

«Одна з когенераційних установок в Чернігові потужністю 200 мегаватт, яка була готова на 85% не введена в експлуатацію, бо Міненерго не провело конкурс. Замовник не може сплатити роботи, бо нема з чого», — зауважив експерт.

Нагадаємо, внаслідок ударів РФ є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Застосовуються відключення світла.

Також повідомлялося, масована атака Росії по Укрїні у ніч проти 8 листопада призвела до повної втрати генерації державної компанії «Центренерго» та суттєвого пошкодження інших об’єктів енергетичної та газової інфраструктури. Експерти попереджають, що енергосистема втратила щонайменше 1 ГВт потужності, а відключення світла будуть надовго.