Українці мають визначити прийнятні умови для завершення війни: дипломатка про модель майбутнього для країни

Лана Зеркаль

Українське суспільство має визначитися із прийнятними умовами миру, оскільки Росія й надалі нав’язуватиме свої позиції.

Про це сказала українська дипломатка, членкиня Координаційної ради міжнародної неурядової організації Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в інтерв’ю ВВС.

Українська дипломатка вважає, що суспільство повинно відверто обговорити можливі перехідні умови припинення війни, адже повернення до кордонів 1991 року чи розпад Росії — це завищені очікування.

Зеркаль зазначила, що головною перемогою України вже є збереження незалежності, суверенітету та права визначати власне майбутнє:

«Я взагалі вважаю, що ми її (перемогу — ред.) вже досягли. Те, що ми залишилися незалежної України, зберегли свій суверенітет і право визичати, як ми хочемо жити — це і є наша перемога. Бо саме цього колапсу України як держави і хотів досягнути Путін. І це залишається його цілю. Бо території і все решта — це тільки засіб, а ціль його була — це зруйнувати Україну як державу», — сказала вона.

Дипломатка підкреслила, що суспільство має сформувати спільне бачення, які саме сценарії є прийнятними:

чи готові українці до моделі Ізраїлю, коли армія та оборона стають справою кожного громадянина, включно з жінками;

чи прийме суспільство статус нейтралітету з можливим впливом Росії на мовну, релігійну та інші політики;

чи це абсолютно неприйнятно.

«У цих розмов з суспільством щодо того, як ми будемо щось приймати, у нас має бути більше. Тому що ми маємо зрозуміти, наші завищенні очікування кордонів 1991 року чи колапс Росії — це можливо колись трапиться, але чи є у нас якісь перехідні стадії, на яких ми готові погодитися як суспільство?» — сказала вона.

Дипломатка наголосила, що Росія не відмовиться від своїх вимог.

Усе, що було в Стамбульських протоколах, і далі буде нав’язуватися. Тому Україна має чітко визначити, що готова прийняти, а що ні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці дала Кремлю те, чого він прагнув.

Тим часом Росія 7 вересня завдала найбільшого удару по Києву від початку війни. Після цього радник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог попередив про ризик ескалації війни з боку РФ.