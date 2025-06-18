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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українці масово хочуть залишити Ізраїль і Іран: МЗС готує евакуацію

Станом на ранок 18 червня про намір виїхати з Ізраїлю заявили 293 українці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Наслідки удару по Ізраїлю

Наслідки удару по Ізраїлю. / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України формує евакуаційні списки громадян, які планують залишити Ізраїль та Іран через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомили NV у МЗС.

Станом на ранок 18 червня про намір виїхати з Ізраїлю заявили 293 українці. Ще 85 громадян звернулися з проханням про евакуацію з Ірану, разом із 10 іноземцями, які мають право на постійне проживання в Україні.

До посольства України в Ізраїлі вже надійшло понад 400 звернень на гарячу лінію щодо можливих шляхів евакуації. У МЗС наголосили, що опрацьовуються різні варіанти — як організація окремих рейсів, так і спільна евакуація з партнерами.

Українські дипломати продовжують цілодобово моніторити безпекову ситуацію та надавати консультації громадянам. У відомстві також нагадали, що раніше вже вдалося евакуювати низку українців, які опинилися в критичних умовах.

На тлі останніх подій українське МЗС 17 червня закликало співгромадян якомога швидше залишити території Ізраїлю та Ірану до моменту стабілізації ситуації.

Трагічним підтвердженням небезпеки стала загибель української родини з Одеси: п’ятеро осіб, зокрема троє дітей, загинули під час іранського ракетного обстрілу 14 червня, перебуваючи в ізраїльському будинку, куди влучила балістична ракета.

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