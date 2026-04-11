Українці масово повертаються додому на Великдень: де на кордоні утворилися черги
На Львівщині, на польсько-українському кордоні, утворилися черги автомобілів і автобусів.
Станом на ранок суботи, 11 квітня, у Львівській області спостерігаються черги на кордоні з Польщею. Напередодні Великодня транспорт накопичився на в’їзд до України.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
На в’їзд до України найбільші черги фіксують на пунктах-пропуску:
«Угринів» — 10 легкових автомобілів;
«Краківець» — 60 авто;
«Шегині» — 70 авто.
Окрім того, зафіксовано накопичення автобусів на в’їзд:
на КПП «Краківець» — 6 автобусів;
на КПП «Шегиня» — 10 автобусів.
У Держприкордонслужбі зауважують, що на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення транспортних засобів немає.
Перетин кордону — останні новини
Від 10 квітня запрацювали нові правила перетину кордону з ЄС. Цифрова система в’їзду-виїзду (Entry/Exit System — EES) передбачають обов’язкову біометричну реєстрацію для громадян країн, що не входять до складу Євросоюзу, зокрема й для українців.
Сусідня Польща планує побудувати електронний бар’єр на кордоні з Україною. Рішення про зведення електронного бар’єру було ухвалено з огляду на зростання загрози через російсько-українську війну.