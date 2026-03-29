Українці масово повертаються з Польщі: у ДПС сказали, чи є ажіотаж на кордоні

На деяких пунктах пропуску наразі є черги

Реклама

На кордоні між Польщею та Україною спостерігається пожвавлення руху. Українські громадяни починають активно повертатися додому напередодні прийдешніх свят, що призвело до формування черг на популярних пунктах пропуску.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що відбувається.

«За вчора кордон перетнуло вже 107 тисяч громадян і перевага йшла на в’їзд до України. Знову ж таки, лише окремі напрямки мали переважне навантаження. Це пункти пропуску „Шегині“, „Краківець“, „Рава-Руська“, де і станом на ранок також зберігаються черги. Інші пункти пропуску на кордоні з Польщею мають значно менше навантаження і значно менші черги», — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, Мінрозвитку України оновило систему «єЧерга» для автобусів коротких маршрутів. Тепер кількість місць у черзі відповідає кількості перетинів кордону на добу, що спрощує бронювання та планування рейсів для перевізників і пасажирів.