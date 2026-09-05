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Українці масово виїжджають з Польщі: куди вони прямують
Дедалі більше українців, які залишають Польщу, обирають Чехію наступною країною для проживання.
Українці дедалі частіше виїжджають із Польщі. За даними Євростату, лише протягом липня кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад вісім тисяч.
Про це йдеться у матеріалі польського видання RMF24.
Зазначається, лише у липні кількість українців, які мають тимчасовий захист у Польщі, зменшилася на 8,11 тис. і зараз становить 953,1 тис. Окрім того, у червні країну покинули 6,3 тис. громадян України, які користуються тимчасовим захистом ЄС.
Своєю чергою, Німеччина у червні прийняла майже 1,29 млн осіб, які отримали притулок. У Чехії на кінець червня цей показник становив приблизно 381 тис. осіб.
Високі показники кількості українців із тимчасовим захистом також зафіксували в Іспанії — 272,3 тисячі, Румунії — 219,4 тисячі та Словаччині — 149 тисяч.
Зазначається, що ці дані містяться в оновленій базі Євростату щодо людей, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим у ЄС після початку війни у лютому 2022-го.
Водночас статистика Євростату демонструє: українці залишаються найбільшою групою серед людей, які користуються тимчасовим захистом у Європеському Союзі. У червні понад 24 тис. громадян України отримали такий статус — це 98,5% від загальної кількості людей, охоплених цим механізмом захисту.
Нагадаємо, правозахисники та активісти повідомляють, що українців у Польщі дедалі частіше записують у туристи, а не як людей, які претендують на тимчасовий захист через війну. Особливо це стосується громадян, які виїжджали з Польщі та повертаються назад. Якщо людина перебуває за межами країни понад 30 днів, вона втрачає тимчасовий захист.