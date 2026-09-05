Українці масово виїжджають з Польщі: куди вони прямують

Біженці

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Українці дедалі частіше виїжджають із Польщі. За даними Євростату, лише протягом липня кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад вісім тисяч.

Про це йдеться у матеріалі польського видання RMF24.

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Зазначається, лише у липні кількість українців, які мають тимчасовий захист у Польщі, зменшилася на 8,11 тис. і зараз становить 953,1 тис. Окрім того, у червні країну покинули 6,3 тис. громадян України, які користуються тимчасовим захистом ЄС.

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Своєю чергою, Німеччина у червні прийняла майже 1,29 млн осіб, які отримали притулок. У Чехії на кінець червня цей показник становив приблизно 381 тис. осіб.

Високі показники кількості українців із тимчасовим захистом також зафіксували в Іспанії — 272,3 тисячі, Румунії — 219,4 тисячі та Словаччині — 149 тисяч.

Зазначається, що ці дані містяться в оновленій базі Євростату щодо людей, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим у ЄС після початку війни у лютому 2022-го.

Водночас статистика Євростату демонструє: українці залишаються найбільшою групою серед людей, які користуються тимчасовим захистом у Європеському Союзі. У червні понад 24 тис. громадян України отримали такий статус — це 98,5% від загальної кількості людей, охоплених цим механізмом захисту.

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Нагадаємо, правозахисники та активісти повідомляють, що українців у Польщі дедалі частіше записують у туристи, а не як людей, які претендують на тимчасовий захист через війну. Особливо це стосується громадян, які виїжджали з Польщі та повертаються назад. Якщо людина перебуває за межами країни понад 30 днів, вона втрачає тимчасовий захист.

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