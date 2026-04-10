ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: Метінвест Політехніка відкрила набір за ваучерами

Технічний університет «Метінвест Політехніка» продовжує програми безоплатного навчання за державними ваучерами.

Програма реалізується у співпраці з Державною службою зайнятості та охоплює затребувані технічні й інженерні спеціальності.  

Йдеться про державний інструмент підтримки, який дозволяє один раз пройти навчання за рахунок коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Максимальна сума ваучера становить 33 280 грн: це дає змогу повністю або частково покрити вартість освіти. У багатьох випадках навчання може бути фактично безкоштовним для вступника.

Університет пропонує широкий перелік програм, пов’язаних із реальним сектором економіки. Серед них - гірництво, металургія, електрична інженерія, автоматизація, робототехніка, ІТ-напрями, а також окремі спеціальності у сфері економіки та управління. Навчання орієнтоване на практичні навички, які можна застосовувати у роботі.

Скористатися можливістю можуть внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, громадяни віком від 45 років із необхідним стажем, а також інші визначені категорії. Обов’язковою умовою є наявність попередньої освіти - фахової передвищої або вищої.

Отримати ваучер можна через Державну службу зайнятості онлайн або у центрі зайнятості, подавши базовий пакет документів. 

У приймальній комісії університету зазначають, що вже мають досвід реалізації такої програми та бачать стабільний попит серед тих, хто хоче змінити професію або підвищити кваліфікацію. Ваучерне навчання є не лише можливістю отримати нову освіту без значних витрат, а й інструментом професійної переорієнтації: в умовах відновлення економіки такі програми покликані допомогти українцям адаптуватися до потреб ринку праці.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie