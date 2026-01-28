Резерв+ дозволяє стати на облік дистанційно, навіть з-за кордону / © armyinform.com.ua

Міністерство оборони України запровадило можливість автоматичного взяття на військовий облік через застосунок “Резерв+”. Тепер громадяни можуть стати на облік дистанційно — без відвідування територіальних центрів комплектування та без проходження медичного огляду, зокрема й перебуваючи за кордоном.

Про це Міністерство оборони повідомило 28 січня.

Хто може скористатися новою функцією

Скористатися новою послугою можеть як юнаки 2009 року народження (до 31 липня), так і чоловіки віком від 18 до 59 років, які раніше не перебували на військовому обліку та мають біометричний документ.

Щоб стати на облік, необхідно:

встановити або оновити застосунок Резерв+;

пройти авторизацію;

обрати опцію «Стати на облік»;

отримати персональний Резерв ID у застосунку.

У Міноборони уточнюють, що сервіс доступний лише для осіб, які стають на військовий облік уперше.

Нагадаємо, в умовах мобілізації в Україні нещодавно низка юристів, спираючись на історії своїх клієнтів, припустили, що вже найближчим майбутнім ТЦК будуть виписувати менше паперових повісток у порівнянні з повідомленнями, які у великій кількості будуть надходити військовозобов`язаним в електронному вигляді.

Також фахівці розтлумачили, кого не зможуть оштрафувати за застарілі дані в ТЦК.