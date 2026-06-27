Українці можуть втратити 2000 гривень уже за кілька днів: МОЗ зробило термінове попередження

Фінансова допомога

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Українці, які отримали 2000 гривень державної підтримки на участь у програмі «Скринінг здоров’я 40+» до 1 травня 2026 року, можуть втратити ці кошти вже за декілька днів, якщо не встигнуть скористатися ними.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У відомстві наголосили, що оплатити медичні послуги необхідно не пізніше 30 червня включно. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані та повернуться до державного бюджету.

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Міністерство рекомендує учасникам програми, які ще не використали кошти, заздалегідь обрати медичний заклад, зв’язатися з ним та записатися на обстеження.

Водночас у МОЗ нагадали, що з 1 травня 2026 року механізм участі у програмі було змінено. Відтепер громадяни віком від 40 років можуть подавати заявки у будь-який зручний час через застосунок «Дія» або у центрах надання адміністративних послуг, не очікуючи 30 днів після дня народження.

Для тих, хто отримав 2000 гривень після 1 травня, встановлено новий термін використання коштів — два місяці з моменту їх зарахування. Якщо гроші не будуть витрачені протягом цього часу, вони також автоматично повернуться до державного бюджету.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» передбачає комплексне обстеження для своєчасного виявлення серцево-судинних захворювань, оцінки ризиків розвитку цукрового діабету та перевірки стану ментального здоров’я.

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За інформацією Міністерства охорони здоров’я, заявки на отримання коштів для участі у програмі вже подали понад один мільйон українців віком від 40 років, а пройти обстеження можна у 2227 медичних закладах по всій країні.

Виплати для українців 2026 — останні новини

Нагадаємо, у липні українці, які втратили близьких унаслідок російської агресії, можуть отримати додаткові соціальні гарантії. Держава передбачила підвищений рівень мінімальної пенсії для таких родин як форму фінансової підтримки та вшанування загиблих захисників.

Окрім того, у липні деякі українці можуть розраховувати на пенсійні виплати, які перевищують середній розмір пенсії. Для окремої категорії громадян держава гарантує щомісячне забезпечення на рівні понад 20 тис. грн.

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