Українці можуть залишитись без землі через борги на комуналку: експерти пояснили, кому це загрожує

В Україні за борги по комуналці можуть відібрати земельні паї. Якщо власник ігнорує рахунки та відмовляється платити, виконавча служба має право накласти арешт на землю і виставити її на торги для погашення заборгованості.

Про те, що може стягнути виконавча служба з боржника на закриття боргу, розповів директор «Рівнетеплоенерго» Олександр Ющук, пише ua.news.

За словами Олександра Ющука, заборгованість споживачів перед підприємством сягнула майже 240 мільйонів гривень. Через такі критичні суми компанія змушена задіяти всі законні механізми для повернення грошей.

Зазвичай справу передають до суду, якщо клієнт ігнорує умови договору та не гасить борги добровільно. На підставі судового рішення виконавці мають право заблокувати рахунки неплатника, проте іноді доводиться йти на радикальніші кроки.

Ющук зазначає, що в юридичній практиці вже є випадки, коли через комунальні борги у власників вилучали навіть земельні паї. Керівник підприємства наголосив, що виконавча служба має законні повноваження на такі дії.

Яке майно можна втратити через борги за комуналку

Згідно із законом «Про виконавче провадження«, боржника можуть навіть виселити з єдиної квартири. Якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних зарплат (172 940 тисяч гривень), людина може втратити борг над головою.

У випадках, коли борг не дотягує до цієї межі, під удар потрапляє інше майно. Державна або приватна виконавча служба може заарештувати та продати машину, дачу, додаткову нерухомість або ж земельні ділянки, зокрема паї.

Окрім рахунків та грошей на картках, також боржникам можуть блокувати зарплату, а частину із щомісячної виплати відразу відраховувати на погашення боргу.

Як пояснює адвокат Владислав Зайцев, на час дії воєнного стану та протягом місяця після його скасування запроваджено особливий режим. Зокрема, зараз діє мораторій, який забороняє відбирати житло чи іншу нерухомість за борги по споживчих кредитах.

«На період воєнного стану кредитор не може реалізувати свої права на набуття житла боржника, його продаж або виставлення на електронний аукціон», –зазначив адвокат.

Своєю чергою експерти рекомендують не доводити справу до суду, а домовлятися про реструктуризацію. Це дозволить виплачувати борг частинами та зберегти право власності на землю й нерухомість навіть за наявності великої заборгованості.

Нагадаємо, в Україні запрацює автоматизована система, яка миттєво блокуватиме операції з відчуження майна боржника, а після виплати боргу самостійно зніматиме всі обмеження без участі громадянина. При цьому недоторканність єдиного житла зберігається, а стягнення можливе лише за рішенням суду.

Тим часом у Києві на проспекті Романа Шухевича через багаторічні борги за комуналку та затоплення сусідів виставили на аукціон єдине житло 76-річного пенсіонера — квартиру площею 40,6 кв. м, стартова ціна якої перевищує один мільйон гривень. Попри загальне правило про недоторканність єдиного житла, у виняткових випадках за рішенням суду його можуть продати для погашення заборгованості, а залишок коштів повернути власнику

