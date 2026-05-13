ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
2 хв

Українці не дали візу в США: що викликало її обурення

Українці, яка проживає в Канаді, відмовили в американській візі після сплати 400 доларів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Віза США

Віза США / © Pixabay

Українка на ім’я Юлія, яка мешкає в Канаді понад три роки, отримала відмову в здобутті туристичної візи до США. Сума витрат на оформлення документів становила 400 доларів.

Про це вона розповіла в Instagram.

Українці не дали візу в США — позиція жінки

Юлія висловила обурення через втрату коштів та результати співбесіди, назвавши систему маркетингу США надто розпіареною.

«Сьогодні я сплатила 400 доларів на благо американської економіки. Тобто коту під хвіст. Тому що мені відмовили в американській візі. І я така зла. Тому що це був мій перший і останній раз, коли я подавалася на туристичну візу в Америку. Більше я цього робити не буду. Принаймні за гроші. Не в цьому житті значить», — заявила вона.

Жінка додала, що вважає плату за можливість лише розгляду права на в’їзд абсурдною:

«Ми їм платимо гроші за те, щоб мати можливість просто заїхати в цю країну. Оце сильний бренд. Оце маркетологи в Америки. Що вони її так розпіарили».

Відомо, що раніше Юлія вже відвідувала Сполучені Штати, зокрема східне узбережжя та Флориду. Цього разу вона планувала побачити Сіетл і Сан-Франциско.

Реакція користувачів в Мережі

Ситуація викликала дискусію серед користувачів. Деякі коментатори закликали жінку не засмучуватися та звернути увагу на природні пам’ятки Канади, як-от національний парк Банфф.

Водночас інші дописувачі зазначили, що США варті повторних спроб через унікальний клімат та природу, попри політичні чи бюрократичні аспекти. Натомість сама авторка відео поцікавилася у підписників, чи мав хтось досвід успішного подання на візу вдруге після першої відмови.

Нагадаємо, неправильний вибір місця може зробити переліт значно менш комфортним навіть у хорошій авіакомпанії. Експерти з подорожей назвали сім помилок, яких варто уникати перед рейсом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
526
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie