Українці не дали візу в США: що викликало її обурення

Віза США / © Pixabay

Українка на ім’я Юлія, яка мешкає в Канаді понад три роки, отримала відмову в здобутті туристичної візи до США. Сума витрат на оформлення документів становила 400 доларів.

Про це вона розповіла в Instagram.

Українці не дали візу в США — позиція жінки

Юлія висловила обурення через втрату коштів та результати співбесіди, назвавши систему маркетингу США надто розпіареною.

«Сьогодні я сплатила 400 доларів на благо американської економіки. Тобто коту під хвіст. Тому що мені відмовили в американській візі. І я така зла. Тому що це був мій перший і останній раз, коли я подавалася на туристичну візу в Америку. Більше я цього робити не буду. Принаймні за гроші. Не в цьому житті значить», — заявила вона.

Жінка додала, що вважає плату за можливість лише розгляду права на в’їзд абсурдною:

«Ми їм платимо гроші за те, щоб мати можливість просто заїхати в цю країну. Оце сильний бренд. Оце маркетологи в Америки. Що вони її так розпіарили».

Відомо, що раніше Юлія вже відвідувала Сполучені Штати, зокрема східне узбережжя та Флориду. Цього разу вона планувала побачити Сіетл і Сан-Франциско.

Реакція користувачів в Мережі

Ситуація викликала дискусію серед користувачів. Деякі коментатори закликали жінку не засмучуватися та звернути увагу на природні пам’ятки Канади, як-от національний парк Банфф.

Водночас інші дописувачі зазначили, що США варті повторних спроб через унікальний клімат та природу, попри політичні чи бюрократичні аспекти. Натомість сама авторка відео поцікавилася у підписників, чи мав хтось досвід успішного подання на візу вдруге після першої відмови.

