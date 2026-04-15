Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Українці не повертатимуться з-за кордону без реальних гарантій безпеки та створення стабільного економічного підґрунтя. Щоб люди поверталися додому, держава має розвивати виробництво замість продажу сировини і допомагати бізнесу.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на Business Wisdom Summit.

Він підкреслив, що українці повернуться додому лише тоді, коли країна зміниться і стане безпечною.

«Відповідаючи на запитання щодо перспективи повернення наших громадян з-за кордону: маємо відкинути всі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди очікують реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя», — зазначив Буданов.

За його словами, основою для відновлення країни має стати перехід від експорту сировини до виробництва продукції з високою доданою вартістю, зокрема в галузях машинобудування та мілітарі-тех. Водночас держава має мінімізувати втручання в роботу приватного сектору.

«Держава має нарешті усвідомити: якщо вона не допомагає бізнесу, то не повинна й заважати. Я послідовний прихильник дерегуляції та моделі, де приватна власність є абсолютно недоторканою», — зауважив керівник Офісу президента.

Буданов також зазначив, що в умовах війни, коли значна частина чоловіків задіяна в Силах оборони, саме жінки стали основою українського тилу.

«Доки одні чоловіки воюють і працюють, а інші ховаються чи втекли за кордон, саме жінки прийняли на себе відповідальність і стали тим фундаментом, який тримає наш тил та економіку. І це доведено цифрами», — підсумував він.

Керівник ОПУ вважає, що Україна вистоїть у війні та поверне людей лише за умови безпеки, свободи для бізнесу та розвитку технологій.

