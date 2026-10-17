Українці онлайн бачитимуть рух ракет, дронів та бомб: у застосунку "Повітряна тривога" з'явилася нова мапа

Повітряна тривога

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У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася нова функція — відтепер користувачі можуть у режимі онлайн відстежувати орієнтовний вектор руху ворожих повітряних цілей.

Про запуск інтерактивної мапи повідомили прем’єр Сергій Корецький та міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

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Проєкт реалізовано спільно Мінцифрою, Міністерством оборони, Повітряними силами ЗСУ та українськими IT-компаніями.

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Відстеження загроз безпосередньо у застосунку

За словами очільниці Мінцифри Оксани Ферчук, оновлення дозволить людям отримувати оперативні дані безпосередньо у застосунку.

«Українці онлайн бачитимуть рух крилатих ракет, звичайних/реактивних „Шахедів“ та навіть КАБів і „Бандеролей“ прямо у застосунку „Повітряна тривога“», — наголосила міністерка.

Сергій Корецький підкреслив, що під час повітряних атак ключовим фактором є швидкість отримання достовірної інформації. Головна мета оновлення — надати громадянам перевірений військовими ресурс, аби вони не витрачали дорогоцінний час на пошуки повідомлень у сумнівних джерелах чи Telegram-каналах.

Застереження щодо безпеки

Водночас посадовці закликають не нехтувати сигналами небезпеки та зважати на специфіку роботи карти.

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Карта відображає лише орієнтовну траєкторію та напрямок руху цілей, а не їхні точні cкоординати у реальному часі. У разі оголошення сигналу тривоги необхідно негайно прямувати до найближчого укриття та залишатися там до офіційного відбою.

РФ вдарила балістикою по Києву до оголошення тривоги

Нагадаємо, пізно увечері 12 жовтня агресорка Росія вдарила по Києву до тривоги. Влучання сталося у Дніпровському районі столиці — було атаковано обʼєкт транспортної інфраструктури.

Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ, а монітори додавали, що це були ракети С-400. Попередньо, РФ вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами. Військові наголосили, що інформації щодо пусків з території противника не поступало.

Військовий експерт, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов додав, що це вже не перший випадок, коли запуск ракети С-400 не вдається зафіксувати.

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