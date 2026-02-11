Українці отримають до 430 тисяч гривень: хто і як може скористатися програмою

Гроші / © Unsplash

Уряд впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Умови та обсяги фінансування

Згідно з рішенням уряду, постраждалі сім’ї можуть розраховувати на кредит у розмірі до 50 мінімальних заробітних плат (станом на зараз це близько 430 тис. грн). Держава бере на себе повну компенсацію відсоткових ставок банкам, тому для самих отримувачів позика залишається безвідсотковою. Термін повернення коштів становить до 15 років.

«Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори», — заявила Юлія Свириденко.

На що можна витратити кошти

За словами прем’єрки, отриманий фінансовий ресурс є цільовим. Постраждалі можуть спрямувати його на:

придбання майна та предметів домашнього вжитку;

закупівлю обладнання, необхідного для створення належних побутових умов у новій оселі.

Як оформити допомогу

Для отримання позики одному з повнолітніх членів родини необхідно звернутися до органу місцевої влади за новим місцем проживання. Основний алгоритм дій:

Подати заяву. Додати довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації. Після погодження документів виплату здійснить уповноважений банк, обраний за результатами державного конкурсу.

Юлія Свириднко зазначила, що програма поширюється на всі типи надзвичайних ситуацій, передбачених чинним законодавством. Детальні роз’яснення щодо повного переліку документів та технічного порядку звернень найближчим часом має оприлюднити Міністерство внутрішніх справ.

