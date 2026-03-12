Українці отримають доплату 1500 грн: Зеленський анонсував нову програму підтримки

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

В Україні готують нову програму соціальної підтримки для громадян. Йдеться про спеціальну доплату, яку можуть отримати мільйони українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За словами глави держави, відповідні домовленості вже досягнуті з урядом.

Реклама

«Домовилися з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців», — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що Міністерство соціальної політики має підготувати спеціальну програму доплат для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальну допомогу.

«Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу», — повідомив він.

Скільки людей отримають виплати

За попередніми оцінками, така фінансова підтримка може охопити щонайменше 13 мільйонів українців.

Реклама

«Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень», — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що виплати мають нараховуватися автоматично і без додаткових процедур.

«Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна», — наголосив глава держави.

Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, у березні 2026 року більшість українських пенсіонерів отримають індексацію виплат на 12,1%. Паралельно діють вікові надбавки: 65-річні з повним стажем мають отримувати не менше 3458,8 грн, а пенсіонери від 70 років отримають автоматичні доплати від 300 до 570 грн залежно від віку.

Реклама

Також головною перевагою весняної індексації є те, що вона не вимагає від українців жодних бюрократичних процедур. Пенсіонерам не потрібно стояти в чергах до Пенсійного фонду або збирати додаткові довідки.