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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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43
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Українці отримають нові купюри у 100 гривень вже завтра: що зміниться

Нацбанк завершує оновлення банкнотного ряду гривні, яке розпочав до 33-ї річниці незалежності України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Нові купюри у 100 гривень

Нові купюри у 100 гривень / © НБУ

Національний банк України з 16 червня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. На них з’явиться гасло “Слава Україні! Героям слава!”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Патріотичний напис розмістили у правій верхній частині на зворотному боці оновленої банкноти.

Водночас інші елементи дизайну та захисту залишилися такими самими, як у банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Тобто йдеться не про повністю новий дизайн, а про модифіковану версію чинної купюри.

У НБУ зазначили, що введення в обіг оновлених 100 гривень завершує модифікацію всього банкнотного ряду національної валюти. Цей процес Нацбанк розпочав у серпні 2024 року — до 33-ї річниці незалежності України.

Раніше Національний банк уже ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень із написом “Слава Україні! Героям слава!”.

Усі модифіковані банкноти поступово надходять в обіг разом із купюрами попередніх років випуску. Старі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, тому спеціально обмінювати їх не потрібно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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