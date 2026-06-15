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Українці отримають нові купюри у 100 гривень вже завтра: що зміниться
Нацбанк завершує оновлення банкнотного ряду гривні, яке розпочав до 33-ї річниці незалежності України.
Національний банк України з 16 червня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. На них з’явиться гасло “Слава Україні! Героям слава!”.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Патріотичний напис розмістили у правій верхній частині на зворотному боці оновленої банкноти.
Водночас інші елементи дизайну та захисту залишилися такими самими, як у банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Тобто йдеться не про повністю новий дизайн, а про модифіковану версію чинної купюри.
У НБУ зазначили, що введення в обіг оновлених 100 гривень завершує модифікацію всього банкнотного ряду національної валюти. Цей процес Нацбанк розпочав у серпні 2024 року — до 33-ї річниці незалежності України.
Раніше Національний банк уже ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень із написом “Слава Україні! Героям слава!”.
Усі модифіковані банкноти поступово надходять в обіг разом із купюрами попередніх років випуску. Старі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, тому спеціально обмінювати їх не потрібно.