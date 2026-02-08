Українці переплачують за газ через цю помилку: як зменшити платіжки

газ

Українці можуть переплачувати за спожитий газ через одну помилку. Ігнорування технічного огляду газових приладів може стати причиною збільшених платіжок.

Про це повідомляє черкаська філія «Газмережі».

Щоб уникнути додаткових платежів потрібно:

Протирати пальники після кожного готування, адже залишки їжі й жиру заважають полум’ю

Простежити, щоб дверцята духовки щільно закривалися

Провітрювати кухню, навіть взимку

Замовляти перевірку плити фахівцем хоча б раз на три роки

Замовити перевірку плити можна у вашій філії «Газмереж»

Як пояснюють фахівці, дотримання цих простих правил дозволяє знизити витрати газу та підвищити безпеку користування приладами.

Раніше повідомлялося, що декому з українців можуть відключити газ. Причина — не лише у наявності боргах за комуналку. Існують кілька ситуацій, коли газопостачальник має право припинити постачання газу. Найбільш поширена причина — протермінована заборгованість.

Ще одна підстава для відключення — недопуск працівників оператора газових мереж для перевірки, обслуговування або зняття показників лічильника, якщо споживача попередили заздалегідь.