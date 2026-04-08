Українці підтримують сильну армію в єдиній системі, але без політичного впливу — результати опитування

Українці очікують від армії ефективності, дисципліни та чіткої взаємодії з державним командуванням, водночас зберігаючи запит на обмеження політичного впливу військових.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження громадської думки, яке провела компанія Active Group на замовлення європейської організації DEEP (Страсбург). 

Згідно з даними опитування, переважна більшість респондентів — 72% — підтримують єдину систему підпорядкування в армії. З них 41% вважають це «дуже важливим», ще 31,5% — «скоріше важливим».

Водночас українці демонструють поміркований підхід до ролі військових у публічному просторі. Більше 50% опитаних підтримують аполітичність армії, однак допускають обмежену публічну активність військових — без прямого впливу на політичні процеси чи вибори.

Окремий блок дослідження показав, які підрозділи українці вважають найбільш ефективними за критеріями дисципліни, взаємодії з командуванням та результативності. До лідерів увійшли:

 • СБУ «Альфа» — 17,9%

 • 3-й армійський корпус — 14,5%

 • «Азов» — 13,2%

 • Сили спеціальних операцій — 11,9%

 • «Хартія» — 10,2%

Щодо довіри до виконання державних завдань, респонденти віддали перевагу таким підрозділам:

 • «Азов» — 15,2%

 • Сили спеціальних операцій — 14,7%

 • СБУ «Альфа» — 13,4%

 • «Хартія» — 11,7%

 • 3-й армійський корпус — 11,0%

Дослідники зазначають, що в суспільстві формується чіткий запит на системну армію, інтегровану в державне управління, де ключовими критеріями довіри є не медійність, а ефективність, дисципліна та здатність діяти в єдиній вертикалі.

Водночас українці не підтримують ані хаотичну автономію підрозділів, ані надмірну централізацію без балансу, що свідчить про запит на зважену модель військового управління в умовах війни.

