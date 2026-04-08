Українці підтримують сильну армію в єдиній системі, але без політичного впливу — результати опитування
Українці очікують від армії ефективності, дисципліни та чіткої взаємодії з державним командуванням, водночас зберігаючи запит на обмеження політичного впливу військових.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження громадської думки, яке провела компанія Active Group на замовлення європейської організації DEEP (Страсбург).
Згідно з даними опитування, переважна більшість респондентів — 72% — підтримують єдину систему підпорядкування в армії. З них 41% вважають це «дуже важливим», ще 31,5% — «скоріше важливим».
Водночас українці демонструють поміркований підхід до ролі військових у публічному просторі. Більше 50% опитаних підтримують аполітичність армії, однак допускають обмежену публічну активність військових — без прямого впливу на політичні процеси чи вибори.
Окремий блок дослідження показав, які підрозділи українці вважають найбільш ефективними за критеріями дисципліни, взаємодії з командуванням та результативності. До лідерів увійшли:
• СБУ «Альфа» — 17,9%
• 3-й армійський корпус — 14,5%
• «Азов» — 13,2%
• Сили спеціальних операцій — 11,9%
• «Хартія» — 10,2%
Щодо довіри до виконання державних завдань, респонденти віддали перевагу таким підрозділам:
• «Азов» — 15,2%
• Сили спеціальних операцій — 14,7%
• СБУ «Альфа» — 13,4%
• «Хартія» — 11,7%
• 3-й армійський корпус — 11,0%
Дослідники зазначають, що в суспільстві формується чіткий запит на системну армію, інтегровану в державне управління, де ключовими критеріями довіри є не медійність, а ефективність, дисципліна та здатність діяти в єдиній вертикалі.
Водночас українці не підтримують ані хаотичну автономію підрозділів, ані надмірну централізацію без балансу, що свідчить про запит на зважену модель військового управління в умовах війни.