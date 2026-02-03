Українці побачили дивні сліди в небі після масованого удару РФ (фото)

Сліди в небі

Реклама

Після чергового масованого ракетного удару Росії українці зафіксували у небі незвичні сліди, які одразу привернули увагу в соцмережах. Світлини з чітко вираженими круговими лініями зафіксували, зокрема, над Київською та Черкаською областями.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Кругові сліди

Сліди у небі: що це може бути

На опублікованих кадрах видно довгий світлий слід, що утворює закручену траєкторію. Користувачі мережі припускають, що це може бути інверсійний слід ракети, яка перебувала у польоті під час повітряної атаки.

Реклама

За однією з версій, ворожа ціль могла змінювати траєкторію руху, виконуючи маневр у повітрі. Саме такі маневри, як зазначають у коментарях, здатні ускладнювати роботу ППО, адже ракета не рухається за прямою лінією.

Подібні світлини з’явилися не лише на Київщині. Мешканці Черкаської області також повідомляли про аналогічні сліди в небі під час повітряної тривоги.

Кругові сліди

Офіційних коментарів від Повітряних сил ЗСУ щодо походження саме цих слідів наразі не було. Водночас фахівці неодноразово наголошували: інверсійні сліди можуть виникати на великій висоті внаслідок руху ракет або авіації за певних атмосферних умов.

Українцям нагадують: не поширюйте неперевірену інформацію, не публікуйте дані про роботу ППО та довіряйте лише офіційним джерелам.

Реклама

Нагадаємо, 3 лютого РФ вдарила по Україні ракетами й безпілотниками. Зокрема, з тимчасово окупованого Криму було запущено 4 ракети типу «Циркон»/«Онікс». Також російська армія використала 32 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-300, 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 та 28 крилатих ракет «Х-101»/«Іскандер-К».

Крім того, окупанти атакували Україну близько 450 ударними БпЛА, серед яких Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів.

Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.

За попередніми даними, станом на 09:30 силами протиповітряної оборони збито або подавлено 450 повітряних цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів