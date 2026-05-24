Українці повертаються додому: на кордоні зафіксували позитивну динаміку

Українські біженці в Європі / © ТСН.ua

На початку цього року вперше від початку повномасштабної війни було зафіксувано позитивну динаміку перетину кордону України: більше українських громадян поверталося додому, ніж виїжджало з країни.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв’ю «Главкому».

За даними Держприкордонслужби, у січні-квітні 2026 року було зафіксовано 4,169 млн виїздів з України, натомість в’їздів — 4,186 млн, тобто «повернень» стало на 17 тисяч більше.

При цьому минулого року виїздів було на 1,36 млн більше, ніж в’їздів.

«Це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії. Хоча, звісно, для остаточних висновків про повернення наших громадян потрібно дочекатися даних за перше півріччя та повний 2026 рік», — сказала Науменко.

За її словами, чинниками, які зумовили такий поворот могли стати стабілізація енергетичної ситуації, поступове виснаження ресурсів за кордоном у частини громадян та програми повернення країн ЄС.

«Але будемо відверті: очікувати масового повернення в умовах активних бойових дій — нереалістично, відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду», — наголосила Науменко.

Водночас голова ДМС додала, що ця статистика показує не кількість окремих людей, а загальну кількість перетинів кордону. Тобто одна й та сама особа може виїжджати та в’їжджати багато разів, наприклад, це стосується волонтерів, водіїв або людей, які здійснюють короткі поїздки.

Тому наведені цифри радше демонструють загальну тенденцію міграційного руху, а не точну кількість тих, хто виїхав чи повернувся.

Нагадаємо, український демограф Олександ Гладун вважає, що кількість українців, які планують повернутися з-за кордону після завершення війни, поступово скорочується.

Тим часом директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова попередила, що після завершення війни Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою через виїзд українських чоловіків за кордон.

