Українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат: який дедлайн

Трудова книжка / © УНІАН

Реклама

В Україні триває перехід на цифрові трудові книжки. Згідно із законом, громадяни мають п’ять років для оцифрування документів. Кінцевий термін — 10 червня 2026 року.

Це передбачає закон №1217, ухвалений ще 2021 року.

Несвоєчасне переведення паперової книжки в електронний формат може призвести до неприємних наслідків: скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії.

Реклама

Процедура передбачає сканування всіх сторінок трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж. Електронна версія гарантує збереження даних навіть у разі втрати чи пошкодження паперової книжки, а також підтверджує стаж, набутий до 2004 року.

Щоб перевірити правильність внесених записів, потрібно зареєструватися в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або в мобільному застосунку. У розділі «Електронна трудова книжка» можна побачити всі дані та у разі неточностей подати звернення онлайн.

Зауважимо, 2026 року набудуть чинності нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію:

33 роки — для виходу у 60 років;

23 роки — для виходу у 63 роки;

15 років — для виходу у 65 років.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує електронний облік трудової діяльності. Ключові зміни: запровадження електронної трудової книжки та автоматичне призначення пенсії. Законом було передбачено п’ятирічний перехідний період (до червня 2026 року), протягом якого відомості з паперових трудових книжок мають бути внесені до Державного реєстру.