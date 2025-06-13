За добу понад 40 тисяч людей перетнули кордон України: переважно виїжджають

Кордон / © УНІАН

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За добу в Львівській області кордон перетнули понад 8 800 транспортних засобів та 40 700 громадян. При цьому переважає виїзд з України над в’їздом.

Про це повідомила речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда в ефірі «Ми-Україна».

Через ремонтно-реконструкційні роботи на пункті пропуску «Шегині» ситуація з чергами на кордоні у Львівській області залишається напруженою. Найбільше навантаження фіксують саме тут і в «Краківці».

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За її словами, на «Шегинях» наразі триває ремонт дорожнього покриття та встановлення інженерних конструкцій, що тимчасово знижує пропускну здатність. Роботи спрямовані на покращення інфраструктури, пришвидшення процедур на кордоні та підвищення комфорту для подорожувальників.

Прикордонники закликають громадян вибирати альтернативні маршрути. Пункти «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів» мають середній рівень завантаженості, а найменше авто і людей зараз проходять через «Нижанковичі» та «Смільницю».

Нагадаємо, раніше ми писали, що для перетину кордону підліткам 16-17 років не потрібні додаткові дозволи від батьків, адже після досягнення 16 років передбачено право на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Виїзд за кордон у 17 років може бути обмежений, якщо підліток не стоїть на військовому обліку. Облік чоловіків починається з 16 років, і якщо у 17-річного хлопця немає приписного, то прикордонники можуть відмовити йому у виїзді.

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