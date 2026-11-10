Українці прокинулися через "землетрус": тремтіли стіни та сипалася штукатурка – що відомо

Мапа з регіонами України, де люди відчули сильні коливання і тремтіння будинків / Ілюстративне фото / © ТСН

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Жителі кількох областей України у ніч проти 10 листопада відчули сильні коливання та тремтіння будинків. Світові сейсмологічні монітори припускають імовірність землетрусу з епіцентром у Київській області.

Про це люди повідомляли у телеграм-каналах і поінформував світовий портал Volcanodiscovery.

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Жителі Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці вночі заявляли про сильні коливання, вібрацію будинків і гучні звуки, схожі на вибухи або землетрус.

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Очевидці розповідали, що прокидалися через тремтіння будинків. Деякі діти, за їхніми словами, сильно перелякалися та почали плакати. В окремих будинках вібрація була такою сильною, що двері відчинялися самі. Осипалися штукатурка зі стелі.

Причину нічних коливань наразі офіційно не встановлено. Зокрема, відповідні служби поки не підтвердили інформацію про землетрус.

Водночас Volcanodiscovery повідомив про непідтверджений землетрус. За попередніми даними, його епіцентр міг розташовуватися за 13 км на південний схід від Богуслава Київської області.

«Подробиці землетрусу (якщо він був) досі невідомі, поки не було підтверджено сейсмічним агентством, але, як повідомляється, ця подія відчувалася», — йдеться у повідомленні.

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Мапа України з епіцентром ймовірного землетрусу / © volcanodiscovery.com

До слова, напередодні у центральній частині Японії стався землетрус магнітудою 5,7 з епіцентром у префектурі Сідзуока на глибині близько 40 км. Найсильніші поштовхи зафіксували в місті Чіта. Унаслідок стихії понад 20 людей отримали травми. Загрози цунамі немає, а на АЕС «Хамаока» відхилень у роботі не виявлено. Через підземні поштовхи тимчасово затримувався рух поїздів, але залізничне сполучення вже відновлено. Згодом на південному заході країни стався ще один землетрус магнітудою 4,3.

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