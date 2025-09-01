Українці розповіли, яким засобам інформації вони довіряють

Соцмережі

Соціологічне дослідження показало, що українці найчастіше отримують інформацію через Telegram, але водночас понад половину громадян вразлива до дезінформації.

Про це йдеться у результатах опитування Rating group.

Від 1 до 23 квітня 2025 року Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження медіаспоживання українців на замовлення ГО «Львівський медіафорум» та International Media Support. Опитування охоплювало інформаційну поведінку, медіаспоживання, рівень довіри до ЗМІ та спроможність протидіяти дезінформації.

За результатами дослідження, Telegram є головним джерелом інформації про актуальні події для українців: 52% опитаних читають канали у Telegram постійно або часто (4–5 днів на тиждень). На другому місці за популярністю — YouTube (32%), на третьому — Facebook (28%). Телемарафон «Єдині новини» та чати у Viber регулярно переглядають 25% респондентів.

Водночас регулярне користування друкованими медіа практично відсутнє: 84% українців ніколи не читають газети та журнали. Також більшість респондентів не отримує інформацію з радіо (75%), регіональних ЗМІ (69%), регіональних онлайн-медіа (67%) та з міжнародних онлайн-ресурсів (66%).

Щодо довіри до медіа, українці загалом залишаються скептичними. Найбільше довіряють Telegram-каналам (29%) та YouTube-каналам (24%). Міжнародним та українським онлайн-ЗМІ довіряють близько 16%. Найменше довіри має єдиний телемарафон: 39% респондентів не довіряють або скоріше не довіряють йому, 24% вагаються, ще 19% важко відповісти.

Що стосується боротьби з дезінформацією, майже 40% опитаних ніколи не перевіряють достовірність інформації, тоді як 18% роблять це завжди. Найактивніше перевіряє інформацію молодь (18–29 років), люди з вищою освітою та військові. Найпоширеніші способи перевірки — власна інтуїція та досвід (34%) або порівняння інформації з кількох авторитетних джерел (25%).

За результатами інформаційного тесту, 59% українців виявилися вразливими до дезінформації. Ця група менш активно підтримує вступ України до ЄС і НАТО, рідше слідкує за суспільно-політичними новинами та менше довіряє ЗМІ. Водночас вони оцінюють свою здатність відрізняти правдиву інформацію від неправдивої так само високо, як і невразливі громадяни, але під час перевірки частіше покладаються на власний досвід та інтуїцію.

Дослідження також показало, що вразливими до дезінформації частіше є російськомовні або двомовні українці, жителі прифронтових територій, а також представники менш забезпечених і менш освічених категорій населення.

