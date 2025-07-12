Ухилянти про пережиті допити у Придністров’ї

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Українських чоловіків, які тікають від мобілізації через невизнане Придністров’я, по той бік кордону чекають допити, приниження та фільтрація від підконтрольної ФСБ служби.

Про це йдеться в матеріалі «Слідство.Інфо».

Організатори незаконних перевезень не кажуть ухилянтам головного — вони обов’язково потраплять на допит до співробітників так званого «Міністерства державної безпеки „ПМР“, яке пов’язане з російською ФСб

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Українців допитують, змушують ділитися інформацією про розташування військових частин Сил оборони та ППО, техніку та військовослужбовців ЗСУ.

За словами очевидців, усі дані передаються до ФСБ. А деякі з опитаних чоловіків стверджують, що допити проводили самі російські спецслужби.

Один з чоловіків-ухилянтів, який скористався послугами перевізників, розповів, що на допиті всіляко тиснуть: «Якщо не скажеш, то назад до України поїдеш».

Ще один втікач розповів, що «придністровці» ставили йому запитання про знайомих військових, військові об’єкти у рідному місті, а також просили повний опис сім’ї, номери телефонів.

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«Можуть обзивати „х**лами“. Ну, це нормально у них вважається, головне — нікому не грубити й впевнено брехати. Вони запитуватимуть у стилі: „А якщо ми карту покажемо, то покажеш (військові об’єкти, — ред.)“? Чоловік повинен сказати: „А який сенс показувати на гугл мапсі, якщо все там і так очевидно?“, — розповідає ухилянт.

Інший втікач порадив ретельно видалили з телефону інформацію про друзів та родичів зі ЗСУ й усе пов’язане з війною, бо саме це шукатимуть працівники так званого МДБ.

«У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще», — розповів ще один українець.

Ще один утікач Дмитро, який перетинав кордон самостійно, без посередників і «здався» «придністровцям», розповів таке:

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«Мене, звісно, жорстко тягали, морально просто жорстко. Казали: „Ти набазарив стільки інформації всякої різної“. Я ніби нічого такого не розповідав. А вони: „Ми тебе зараз відправимо на кордон, тебе там свої заб’ють ногами“.

П’ятеро з тих, з ким поспілкувалася журналісти видання, вважали своїх допитувачів російськими ФСБівцями.

Кілька чоловіків виїжджали через Рибницю — придністровське місто поблизу з українським кордоном. Один з них розповів, що на блокпості у Рибниці стоять російські поліцейські. Поруч з ними висить російський прапор, вони заповнюють якісь документи та ставлять питання втікачам про системи ППО.

Організатор незаконної схеми переправки ухилянтів Влад зізнається журналістам, що він дійсно зобов’язаний завозити чоловіків на допит до працівників так званого МДБ. Те саме роблять й інші організотори.

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Раніше видання WP попередило, що Росія може розмістити війська в Придністров’ї, відкривши новий напрямок загрози для України.