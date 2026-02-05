Евакуація з Таврійського на Запоріжжі / © Getty Images

Російські війська невпинно просуваються на південному сході, створюючи загрозу для Запоріжжя. Мешканці прифронтових громад, які роками трималися за свої домівки, змушені терміново евакуюватися через постійні обстріли та наближення бойових дій.

Про це пише Reuters.

Протягом останніх тижнів із Запоріжжя припинилося автобусне сполучення із селом Таврійське. Через наближення бойових дій населений пункт поступово спорожнів. 35-річна Марина Вишневська розповіла, що залишатися там стало надто небезпечно для неї та п’ятьох дітей — одних із небагатьох, хто ще не виїхав.

«Ми думали, що їх (росіян) відкинуть назад і все це закінчиться. Але коли ми зрозуміли, що все буде лише гірше й гірше, стало зрозуміло: краще поїхати», — сказала Вишневська, сідаючи з родиною та кількома речами дополіцейського евакуаційного автобуса.

Російські війська впродовж останніх місяців поступово просуваються вперед уздовж різних ділянок 1200-кілометрової лінії фронту. Паралельно з наближенням до так званого «поясу фортець» у східній частині Донецької області армія РФ рухається і в бік Запоріжжя.

Ескалація бойових дій та евакуація

Українські військові повідомляють про помітну ескалацію боїв на ключових напрямках південно-східного фронту впродовж останніх тижнів, зокрема поблизу Гуляйполя, що за 40 км на схід від Таврійського.

Жителі Таврійського та сусідніх сіл, які опинилися у виступі лінії фронту з російськими силами з трьох боків, під час нещодавнього візиту журналістів розповіли про постійний страх через загрозу ударів дронів і авіабомб.

Поліцейські разом із волонтерами курсують головною регіональною трасою, укритою антидроновими сітками, вивозячи людей із небезпечних зон. За даними місцевої влади, в околицях Таврійського майже не залишилося родин.

«Щодня, щотижня ми бачимо дедалі більше руйнувань і дедалі вищий ризик заходити в такі населені пункти», — зазначив 51-річний волонтер Влад Маховський.

В одному з епізодів двоє чоловіків виносили літню жінку з напівзруйнованого будинку, використовуючи яскраво-рожеве простирадло замість нош.

66-річна Наталія Федоренко, говорячи про психологічний тиск життя в зоні бойових дій, не стримала сліз. Як і Вишневська, вона також ухвалила рішення евакуюватися.

«Це страшно. Ніхто не хоче помирати. Я знаю, що мені залишилося не так багато часу, але така смерть…?» — сказала жінка.

Нагадаємо, на межі Запорізької та Дніпропетровської областей окупанти активізували штурми на лінії Тернувате — Остапівське — Відрадне — Коломійці, застосовуючи тактику малих груп. За даними оглядача Богдана Мирошникова, ворог намагається закріпитися на позиціях для подальшого наступу на Покровське та Новомиколаївку. Ця ділянка є стратегічно важливою, оскільки її утримання стримує просування росіян до Вільнянська, Запоріжжя та Павлограда.

До слова, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин спростував фейк про окупацію Староукраїнки біля Гуляйполя, заявивши, що село під контролем ЗСУ. Лінія фронту ще не підійшла до села, а запеклі бої наразі тривають на північних околицях Гуляйполя та поблизу Зеленого й Варварівки.