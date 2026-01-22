ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1265
Час на прочитання
2 хв

Українці тримають вдома "пів атомного реактора": експерт оцінив масштаби зарядних станцій споживачів

Українці масово встановлюють зарядні станції. Їхня сумарна потужність уже сягає пів гігавата, не враховуючи павербанки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Українці тримають вдома "пів атомного реактора": експерт оцінив масштаби зарядних станцій споживачів

Домашні зарядні станції українців уже як пів реактора / © Фото з відкритих джерел

Сумарна потужність домашніх зарядних станцій, які українці встановили у власних квартирах і будинках під час тривалого відключення світла, уже наближається до 0,5 гігавата. Йдеться не про павербанки, а про повноцінні зарядні станції на кшталт «екофлоу».

Про це в інтерв’ю «Еспресо» повідомив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Він повідомив результати дослідження, проведеного спільно з постачальниками обладнання.

«Сьогодні у помешканнях українців встановлено приблизно пів гігавата зарядних станцій. Це не дрібні павербанки, а серйозні пристрої. Фактично, за сукупною потужністю — це як половина атомного енергоблока, який знаходиться у людей вдома», — зазначив експерт.

Паралельно з активними закупівлями зарядних станцій населенням в Україні стрімко розвивається і комерційний сегмент систем накопичення електроенергії.

За словами Ігнатьєва, у 2025 році ринок промислових акумуляторів отримав новий імпульс після запуску аукціонів Укренерго на допоміжні послуги — балансування та регулювання частоти в енергосистемі.

«Лише за минулий рік було введено в експлуатацію 282 МВт потужностей промислових накопичувачів електроенергії. Вони розміщені переважно у Львівській, Київській (без столиці), Дніпропетровській та частково Чернігівській областях. Найбільший обсяг — близько 200 МВт — реалізував ДТЕК у різних регіонах країни», — пояснив він.

Експерт прогнозує, що вже у 2026 році загальна потужність промислових накопичувачів в Україні може зрости до 600 МВт. Такі системи інтегровані в об’єднану енергосистему та відіграють ключову роль у її стабілізації.

Він також наголосив, що накопичувачі дозволяють ефективно використовувати періоди профіциту електроенергії — зокрема вночі або вдень — і повертати її в мережу у пікові години.

«Через пошкодження підстанцій „Укренерго“ та обленерго ми не завжди можемо доставити електроенергію споживачам. Накопичувачі купують енергію дешево в години надлишку, а вранці та ввечері віддають її в мережу. Саме тому ритейл, логістичні центри й поштові оператори, які встановлюють СЕС на дахах, тепер майже завжди доповнюють їх системами накопичення», — підсумував Ігнатьєв.

Нагадаємо, українців закликали запасатися водою та продуктами. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3-5 днів.

Зазначимо, що за словами експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, навіть закінчення війни не поверне світло в домівки одразу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie