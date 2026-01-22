Українці тримають вдома "пів атомного реактора": експерт оцінив масштаби зарядних станцій споживачів

Домашні зарядні станції українців уже як пів реактора / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Сумарна потужність домашніх зарядних станцій, які українці встановили у власних квартирах і будинках під час тривалого відключення світла, уже наближається до 0,5 гігавата. Йдеться не про павербанки, а про повноцінні зарядні станції на кшталт «екофлоу».

Про це в інтерв’ю «Еспресо» повідомив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Він повідомив результати дослідження, проведеного спільно з постачальниками обладнання.

Реклама

«Сьогодні у помешканнях українців встановлено приблизно пів гігавата зарядних станцій. Це не дрібні павербанки, а серйозні пристрої. Фактично, за сукупною потужністю — це як половина атомного енергоблока, який знаходиться у людей вдома», — зазначив експерт.

Паралельно з активними закупівлями зарядних станцій населенням в Україні стрімко розвивається і комерційний сегмент систем накопичення електроенергії.

За словами Ігнатьєва, у 2025 році ринок промислових акумуляторів отримав новий імпульс після запуску аукціонів Укренерго на допоміжні послуги — балансування та регулювання частоти в енергосистемі.

«Лише за минулий рік було введено в експлуатацію 282 МВт потужностей промислових накопичувачів електроенергії. Вони розміщені переважно у Львівській, Київській (без столиці), Дніпропетровській та частково Чернігівській областях. Найбільший обсяг — близько 200 МВт — реалізував ДТЕК у різних регіонах країни», — пояснив він.

Реклама

Експерт прогнозує, що вже у 2026 році загальна потужність промислових накопичувачів в Україні може зрости до 600 МВт. Такі системи інтегровані в об’єднану енергосистему та відіграють ключову роль у її стабілізації.

Він також наголосив, що накопичувачі дозволяють ефективно використовувати періоди профіциту електроенергії — зокрема вночі або вдень — і повертати її в мережу у пікові години.

«Через пошкодження підстанцій „Укренерго“ та обленерго ми не завжди можемо доставити електроенергію споживачам. Накопичувачі купують енергію дешево в години надлишку, а вранці та ввечері віддають її в мережу. Саме тому ритейл, логістичні центри й поштові оператори, які встановлюють СЕС на дахах, тепер майже завжди доповнюють їх системами накопичення», — підсумував Ігнатьєв.

Нагадаємо, українців закликали запасатися водою та продуктами. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3-5 днів.

Реклама

Зазначимо, що за словами експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, навіть закінчення війни не поверне світло в домівки одразу.