Українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу: що потрібно зробити

Громадянам України, які перебувають у Польщі та отримали номер PESEL зі статусом UKR без пред’явлення закордонного паспорта, мають оновити персональні дані.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

З його слів, це вимога оновленого польського законодавства. Виконати її слід до 31 серпня 2026-го.

«Якщо ваш номер PESEL зі статусом UKR був оформлений без пред’явлення паспорта, необхідно підтвердити особу. Не відкладайте — підтвердження особи є ключовою умовою для збереження вашого статусу та доступу до основоположних послуг у Польщі», — наголосив посадовець.

Чому важливо оновити дані

Якщо вчасно не виконати умову, це може призвести до:

втрати статусу UKR;

зміни статусу в реєстрі (наприклад, NUE);

втрати законної підстави для перебування і роботи в Польщі.

Якщо змінилися будь-які дані (наприклад новий паспорт, зміна прізвища або інші персональні дані), їх також необхідно оновити в реєстрі PESEL. Це критично важливо під час подавання заяви на карту побиту CUKR.

Що зробити

Громадянам варто звернутися до управління гміни або міста та пред’явити чинний паспорт, а за необхідності, здати відбитки пальців.

Орган самостійно оновить дані в реєстрі. Перевірити актуальність даних можна через особистий кабінет на сайті gov.pl за допомогою довіреного профілю.

Як повідомлялося, українці в Польщі можуть отримати новий статус CUKR. Для цього необхідно виконати низку обов’язкових умов. Зокрема, важлива умова стосується безперервного перебування зі статусом PESEL UKR щонайменше протягом 365 днів.

Українці, щоб отримати статус CUKR, мають зберігати статус UKR як станом на 4 червня 2025 року, так і на момент подання заяви на нову карту.