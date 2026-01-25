Українці в Польщі рідше погоджуються на некваліфіковану роботу — дослідження

Українці в Польщі

Станом на кінець 2025 року в Польщі працювало від 740 до 780 тисяч українців, більшість із яких були працевлаштовані ще до початку повномасштабної війни. Сьогодні спостерігається тенденція, що вони рідше погоджуються на некваліфіковані посади.

Про це повідомила віцепрезидент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко в інтервю «РБК-Україна».

Що відомо

За словами Галини Кіріченко, частка працевлаштованих українців у Польщі залишається однією з найвищих у Європі. Серед довоєнних мігрантів з України роботу мають близько 92%, а серед тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, — приблизно 78%.

Попри це, українці все ще значною мірою зайняті у сферах, які не користуються популярністю серед місцевого населення. За внутрішніми даними компанії Gremi Personal, у 2025 році майже 49% кандидатів з України обирали вакансії, пов’язані з пакуванням і сортуванням товарів на складах та в логістичних центрах.

Другу позицію за популярністю посіли аграрні напрями та переробка продуктів — близько 11%. Також українці часто працюють на некваліфікованих промислових і технічних роботах, у м’ясо- та рибопереробній галузі.

Водночас зростає інтерес і до будівельної сфери, де Польща відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. Йдеться про мулярів, плиточників, штукатурів, монтажників та інших спеціалістів, попит на яких останнім часом стабільно зростає.

За словами експертки, саме ці напрями формують основу сталого попиту на робочу силу та залишаються ключовими каналами працевлаштування для українців у Польщі.

Окремо Кіріченко наголосила на важливій тенденції: українці рідше погоджуються на некваліфіковані посади. Наразі не за фахом працюють приблизно 36% українських трудових мігрантів — це значно менше, ніж у попередні роки.

«Це свідчить про поступову інтеграцію українців у польську економіку. Багато хто вже вивчив мову, отримав місцеву освіту або підтвердив свою кваліфікацію», — пояснила вона.

За її словами, дедалі більше українців обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії, стабільність і можливості професійного розвитку, а не лише тимчасову зайнятість.

Експерти ринку праці зазначають, що ці зміни свідчать про довгострокову трансформацію ролі українських трудових мігрантів у Польщі. Якщо раніше їх розглядали переважно як тимчасову робочу силу, то нині українці все частіше стають сталою частиною польського ринку праці, інтегруючись у різні галузі економіки та підвищуючи власний професійний рівень.

Раніше йшлося про те, що Польща готує зміни до правил працевлаштування українців після завершення дії тимчасового захисту у березні 2026 року. Це може ускладнити доступ до ринку праці для частини мігрантів та створити додаткове навантаження на роботодавців.

Як легалізуватися украънцям — читайте далі у матералі ТСН.ua.