Українці все менше довіряють США: як змінилось ставлення за останні місяці

Соціологічне опитування показало зниження довіри українців до США та НАТО, водночас ЄС і надалі сприймається як надійний партнер.

Ставлення українців до міжнародних партнерів помітно різниться, а довіра до окремих союзників за останній рік суттєво знизилася.

Про це свідчать результати соціологічного опитування КМІС.

Більшість громадян – 55% – переконані, що Європа продовжує серйозно підтримувати Україну та зацікавлена в завершенні війни на справедливих умовах. Водночас 33% респондентів вважають, що європейські країни втомилися від війни і тиснуть на Київ задля компромісного, але несправедливого миру. Частка тих, хто не визначився зі своєю позицією, зросла з 6% на початку жовтня 2025 року до 12%, що дещо зменшило як кількість прихильників, так і критиків Європи.

Натомість у ставленні до Сполучених Штатів фіксується чітка негативна динаміка. Порівняно з жовтнем 2025 року частка українців, які вважають, що США втомилися від війни та схиляють Україну до поступок Росії, зросла з 52% до 59%. Водночас кількість тих, хто бачить у США надійного союзника, зменшилася з 38% до 28%. Хоча нинішні показники є гіршими, соціологи зазначають, що у 2025 році вже був період ще більшого падіння довіри – найнижчі оцінки фіксувалися у березні.

Щодо Європейського Союзу, то він загалом зберігає позитивне сприйняття. ЄС довіряють 48% українців, не довіряють – 26%, ще 25% не змогли визначитися. Порівняно з груднем 2024 року рівень довіри майже не змінився, однак зросла частка тих, хто має чітку позицію.

Найбільш тривожною є ситуація з довірою до США та НАТО, які демонструють різке падіння показників за рік. Так, США нині довіряють лише 18% опитаних (проти 41% у грудні 2024 року), тоді як 52% заявили про недовіру. Ще 30% не змогли дати однозначної відповіді.

Водночас соціологи наголошують: негативне сприйняття політики США не поширюється на американців загалом. За опитуванням у травні 2025 року, 90% українців позитивно ставляться до звичайних громадян США.

Раніше повідомлялось, що в Україні поменшало оптимістів, проте ми однаково дивимося у майбутнє з більшою надією, ніж мешканці Західної Європи. Соціологічна група “Рейтинг” опитала 1000 респондентів, щоб з’ясувати їхні очікування від 2026 року.

