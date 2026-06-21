Українці вибухнули мемами через скандал із орденами між Україною та Польщею: що пишуть у Мережі

Зеленський та Навроцький / © Associated Press

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Між Україною та Польщею виник дипломатичний конфлікт через те, що президент Кароль Навроцький вирішив забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського. На знак протесту українські політики почали масово повертати свої польські нагороди. А українці в Мережі також не залишилися осторонь і почали жартувати, що ще могли б повернути Польщі у відповідь.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Навроцький забрав орден у Зеленського — що відомо

Варто зауважити, що президент Польщі Кароль Навроцький вирішив остаточно позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

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У свою чергу Володимир Зеленський надіслав через «Нову пошту» президенту Польщі Каролю Навроцькому Орден Білого Орла.

Орден Білого Орла, який Володимир Зеленський відправив до Польщі. / © Володимир Зеленський

До демаршу приєдналися й інші українські діячі. Колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко офіційно повернули свої ордени Білого Орла. А колишній прем’єр Володимир Гройсман віддав лицарський хрест Ордена Заслуг. Також до цього протесту долучились й інші політики.

Реакція українців в Мережі — що кажуть

У Мережі, зокрема у Threads, ця ситуація викликала хвилю іронічних дописів та мемів. Користувачі активно обговорювали масове відправлення нагород через «Нову пошту».

Допис у соцмережі / © Скріншот

Також жартували, що саме могли покласти колишні президенти України до своїх нагород, аби повернути Навроцькому.

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Допис у соцмережі / © скриншот

Допис у соцмережі / © скриншот

Не обійшлося і без згадки про колишнього президента-зрадника України Віктора Януковича, який ніяк не відреагував на політичний скандал. Українці самостійно вигадали йому причину, чому Янукович нічого не відправив полякам.

Допис у соцмережі / © скриншот

Також у Мережі українці пропонували вручити Каролю Навроцькому «Орден Богдана Хмельницького» за те, що він «об’єднав майже всіх президентів України». А ще жартували, що до Польщі відправили особливу «посилку».

Допис у соцмережі / © скриншот

На цю хвилю дописів та мемів відповіли й у «Новій пошті». Компанія підтвердила успішну доставку ордену до Польщі.

Допис у соцмережі / © скриншот

Українці також уявили, хто б міг доставити до Польщі орден Білого Орла. Довірили цю дипломатичну посилку — найперевіренішій людині, яка і раніше успішно перетинала польський кордон.

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Допис у соцмережі / © скриншот

Також були згадки про історію України. Зокрема, у Мережі тепер з теплом пригадують Богдана Хмельницького.

Допис у соцмережі / © скриншот

Українці у Мережі ще уявляли, який вигляд може мати резиденція Кароля Навроцького зараз та жартували про його рішення позбавити саме Зеленського ордену Білого Орла.

Допис у соцмережі / © соцмережі

Допис у соцмережі / © скриншот

Зокрема, українці остаточно підтвердили свою підтримку у рішенні Володимира Зеленського, адже готові повернути до Польщі навіть свої дитячі нагороди.

Допис у соцмережі / © скриншот

Скандал між Україною та Польщею — останні новини

Нагадаємо, цей конфлікт між Польщею та Україною виник через рішення Зеленського присвоїти одному з військових підрозділів почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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Після рішення Навроцького все ж позбавити Зеленського ордену, Дональд Туск закликав президентів знизити напругу через конфлікт щодо ордену.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга теж офіційно заявив, що повертає Республіці Польща її високу державну нагороду — Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

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