Як не варто обігрівати квартиру: експерт розібрав популярні поради з Мережі

Опалення / © pexels.com

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Під час відключень опалення та електроенергії українці шукають альтернативні способи зігріти оселю. У соцмережах поширюють поради використовувати свічки, газові плити та саморобні обігрівачі. Однак такі методи можуть виявитися не лише малоефективними, а й небезпечними для життя.

Про це розповів експерт із питань безпеки життєдіяльності Денис Михальченко в ефірі «Київ 24».

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За його словами, українці вигадують чимало незвичайних способів обігріву квартир: від саморобних пальників до конструкцій зі свічок, цегли та керамічних горщиків.

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Проте експерт радить не поспішати випробовувати популярні лайфхаки із соцмереж.

«На мою експертну думку, всі ці лайфхаки мають право жити на просторах соціальних мереж, тому що в реальному житті вони можуть бути небезпечними і спричинити, наприклад, пожежу», — застеріг Михальченко.

Чому свічки не допоможуть обігріти квартиру

Як приклад експерт навів популярний спосіб обігріву за допомогою чайних свічок, над якими встановлюють керамічний горщик або цеглу.

Одна така свічка, за його підрахунками, виділяє приблизно 30 Вт теплової енергії, тоді як звичайний електричний обігрівач може мати потужність близько 2000 Вт.

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Отже, щоб отримати порівнянну кількість тепла, знадобиться приблизно 67 маленьких свічок.

А така кількість відкритого вогню в кімнаті створює серйозну пожежну небезпеку. Достатньо випадково зачепити конструкцію, щоб виникло займання.

Водночас керамічний горщик не збільшує кількість тепла, яке виробляють свічки.

«Спочатку свічки нагрівають горщик, потім горщик уже віддає це тепло в кімнату», — пояснив фахівець.

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Тобто конструкція лише перерозподіляє тепло, а не створює додаткове. Тому її ефективність як заміни повноцінного обігрівача залишається низькою.

Як перевірити, чи безпечний спосіб обігріву

Михальченко рекомендує оцінювати будь-який саморобний обігрівач або пораду із соцмереж за трьома критеріями:

Чи може такий спосіб спричинити пожежу?

Чи існує ризик утворення чадного газу?

Чи буде він безпечним для дітей та інших членів родини?

Особливої обережності потребують методи, пов'язані з відкритим вогнем, зокрема використання газової плити не за призначенням.

Експерт наголошує, що популярність лайфхаку в соцмережах не означає його безпечності чи ефективності. Тому перед використанням будь-якого альтернативного способу обігріву важливо оцінити можливі ризики для себе та близьких.

Чому батареї гарячі, а в квартирі холодно: які меблі заважають опаленню

Нагадаємо, навіть за гарячих батарей у квартирі може бути прохолодно через неправильне розташування меблів. Як пише угорський портал Kertészkedj, масивні дивани, встановлені впритул до радіаторів, перешкоджають циркуляції теплого повітря. Тому між меблями та батареєю рекомендують залишати щонайменше 20–30 см, а над радіатором — 10 см вільного простору.

Ефективність опалення також знижують довгі щільні штори та декоративні короби, які перекривають рух теплого повітря. Якщо диван неможливо відсунути, краще обирати модель на високих ніжках.

Крім того, для збереження тепла радять очищати батареї від пилу, перевіряти ущільнювачі вікон і дверей та за потреби встановлювати тепловідбивні екрани за радіаторами, не перекриваючи циркуляцію повітря.

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