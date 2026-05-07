Українці за кордоном можуть оформити шлюб і народження дитини без повернення додому: як це зробити

Українці за кордоном можуть оформити шлюб, змінити ім’я або зареєструвати народження дитини без поїздки додому. Для цього потрібно звернутися до українського посольства або консульства в країні, де ви перебуваєте.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Які документи можна оформити в консульствах

Закордонні дипломатичні установи наділені повноваженнями реєструвати ключові події у житті громадян. Зокрема, вони складають актові записи про:

народження дитини та її походження;

укладання шлюбу;

розірвання шлюбу (розлучення);

зміну імені (прізвища, власного імені або по батькові);

факт смерті громадянина України.

Окрім первинної реєстрації, консульства та посольства приймають заяви про внесення змін до документів, їхнє поновлення або анулювання.

Особливості реєстрації розлучення та зміни імені

У відомстві звертають увагу на важливе обмеження: реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу за кордоном можлива не для всіх. Ці послуги доступні виключно для тих громадян України, які постійно проживають за межами країни (мають відповідну відмітку у паспорті).

Термін розгляду заяви про зміну імені через дипломатичну установу становить до шести місяців із дня її подання.

Як інформація потрапляє до Державного реєстру

Після того як консул оформив паперовий документ, дані мають бути перенесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) в Україні. Цей процес виглядає так:

Документи передаються до Центрального відділу державної реєстрації у Києві. Спеціалісти вносять дані до реєстру протягом семи робочих днів після отримання паперів. Один примірник запису залишається в київському архіві, інший — у відділі ДРАЦС по Київській області.

Свідоцтва про реєстрацію видаються відділами ДРАЦС після того, як архівні записи будуть офіційно передані на зберігання.

