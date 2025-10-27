ТСН у соціальних мережах

Українці закликають звільнити школярів від домашніх завдань: що пропонують натомість

Мама двох школярів пропонує вирішити проблему “домашки” просто — виконувати її в школі з учителем.

Кирило Шостак
Дитина

Дитина / © Credits

Українська мама двох школярів і вчителька Юлія Бовгиря запропонувала, щоб діти виконували домашнє завдання разом із класним керівником після уроків, замість того щоб робити його вдома.

Ідеєю вона поділилася у Threads, викликавши жваву дискусію серед батьків і педагогів.

“Я вчителька та мама двох школярів. І мене до сказу дратує робити з дітьми домашнє завдання. Хочу бути вдома мамою, а не другим учителем.
Рішення є: залишати дітей у школі на годину довше та робити ДЗ із класним керівником. Батьки навіть би за це доплачували”, — написала Бовгиря.

За її словами, така система дозволить учням повноцінно відпочивати вдома, проводити час із родиною чи присвячувати себе хобі. Крім того, вчителі одразу бачитимуть, які теми діти засвоїли, а над чим ще треба попрацювати.

Пропозиція викликала суперечливу реакцію в соцмережах.
Частина користувачів підтримала ідею, вважаючи, що це зніме навантаження з батьків і допоможе дітям краще організувати навчальний процес.

Інші ж вважають, що така практика може лише збільшити перевтому дітей і педагогів:

“Підтримую систему, за якою дитина вчиться виконувати завдання самостійно, а не під наглядом”, — зазначили в коментарях.

“Як мамі мені б хотілося не мати жодного стосунку до домашнього. Як колишній класній керівниці — теж. Вчителі теж люди, їм потрібен відпочинок”, — пише інша користувачка.

Дехто наголошує, що домашні завдання мають виховувати самостійність, і попереджає:

“Якщо почнете робити з дітьми з першого класу — будете робити до одинадцятого. Завдання вчать відповідальності”.

Нагадаємо, раніше у Мережі розгорівся скандал через завдання у підручнику 2 класу НУШ.

