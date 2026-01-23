Українці залишаться без житла: у кого і чому можуть вилучити нерухомість

Право власності на нерухомість можуть анулювати через суд, помилки в документах або незаконне набуття / © iStock

В Україні право власності на житло не є безумовною гарантією захисту від втрати майна. 2026 року існує низка підстав, за яких квартиру або будинок можуть вилучити чи скасувати право власності.

Однією з найпоширеніших причин залишається визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Відповідно до норм Цивільного кодексу, якщо угоду уклали з порушенням закону, без обов’язкових дозволів або з використанням підроблених документів, суд може анулювати її. У такому разі припиняється і право власності нового власника, навіть якщо він уже тривалий час користувався житлом.

Особливі ризики пов’язані зі старими угодами, оформленими багато років тому. Якщо суд встановлює, що первинний договір мав юридичні порушення, під сумнів може потрапити весь ланцюг наступних перепродажів. У результаті навіть добросовісні покупці, які не знали про проблеми в минулому, можуть втратити нерухомість.

Ще однією причиною є борги. За наявності значної заборгованості виконавча служба має право накласти арешт на нерухомість та реалізувати її через електронні торги. Виручені кошти спрямовують на погашення боргів перед кредиторами. У певних випадках продаж можливий навіть тоді, коли йдеться про єдине житло, особливо якщо це іпотечні зобов’язання, податкові борги або сума заборгованості перевищує 20 мінімальних зарплат — понад 180 тисяч гривень.

Проблеми можуть виникнути й через помилки в реєстрації. Технічні збої, некоректні записи або порушення процедури внесення даних до Державного реєстру речових прав можуть стати підставою для скасування запису.

Чи можуть вилучити нерухомість під час воєнного стану

Воєнний стан розширює повноваження держави щодо примусового відчуження майна. Військове командування може вилучати об’єкти нерухомості для потреб оборони, розміщення військових чи будівництва стратегічних об’єктів. У законодавстві передбачено компенсацію власникам, проте процес відбувається в прискореному порядку.

Оскаржити таке рішення до фактичного вилучення практично неможливо. Власники можуть звернутися до суду лише після того, як майно вже перейшло у користування держави.

Раніше повідомлялося, що 2026 року українським власникам нерухомості варто готуватися до збільшення податкових платежів. Хоча сама відсоткова ставка податку не зазнала змін, підсумкова сума в квитанціях зросте через підвищення мінімальної заробітної плати.