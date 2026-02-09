Українці запаслися енергією більше, ніж споживає Київ у морози: експерт пояснив

Генератор / © ТСН.ua

Станом на кінець січня 2026 року сумарна потужність зарядних станцій, встановлених у будинках та офісах українців, сягнула понад 3 ГВт. Це фактично дорівнює генерації Південноукраїнської атомної електростанції. Для порівняння: у періоди сильних морозів весь Київ споживає близько 2 ГВт, що на третину менше від потенційної потужності накопичувачів, які вже мають громадяни та бізнес.

Про це повідомив Валерій Яковенко, співзасновник компанії DroneUA для Delo.ua.

За його словами, загальна ємність ринку резервних джерел живлення наразі оцінюється у 1,6 ГВт-год, а абсолютним лідером сегмента є бренд EcoFlow, на частку якого припадає 62% ринку.

Споживчі вподобання: від квартир до великого бізнесу

За словами експерта, попит на станції залежить від стабільності енергосистеми. У спокійні періоди найпопулярнішими є моделі ємністю 256–1000 Вт-год. Проте під час блекаутів фокус зміщується на потужніші рішення (1000–2000 Вт-год), здатні підтримувати роботу всієї оселі. Своєю чергою бізнес створює енергонезалежні вузли потужністю до 90 кВт-год, часто поєднуючи їх із генераторами для захисту критичної інфраструктури, зокрема в IT-секторі.

Попри стабільність офіційних цін, на ринку фіксується активність перекупників. Через постійні атаки на енергосистему та ажіотажний попит нові партії товару часто викуповуються для подальшого перепродажу з великою націнкою.

«Окремо, враховуючи дефіцит виробництва і довгу логістику морем, з’являються позиції, до вартості яких котрих закладається авіадоставлення. Такі рішення дорожчі на 20–30% за рахунок підвищеної імпортної вартості, але навіть ці позиції є також предметом уваги спекуляції на рівні підвищеного попиту», — наголошує Яковенко.

Він додав, що більшість покупців орієнтується на бюджет 20–30 тис. грн, а в періоди криз зростає попит на моделі вартістю 50–80 тис. грн. Системне зростання ринку енергонезалежних технологій в Україні триває від 2021 року, а перший масштабний пік споживання був зафіксований у жовтні 2022-го після початку масованих атак на інфраструктуру.

