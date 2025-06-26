Українці застрягли на кордоні РФ з Грузією: на цей випадок відреагували у МЗС

Українці застрягли на кордоні РФ з Грузією / © Getty Images

Реклама

Понад пів сотні громадян України опинилися у скрутному становищі на російсько-грузинському кордоні, змушені ночувати в холодному підвалі. Більшість із них — колишні в’язні, яких Росія масово вивозить до кордону після звільнення з колоній, а також люди, депортовані з окупованих територій.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

За інформацією «Медіазони», щонайменше 56 українців вже декілька днів живуть у підвалі на 17 місць поблизу прикордонного пункту Дар’ялі. Хоча багато хто має біометричні паспорти, їм однаково доводиться чекати на можливість виїзду. Серед тих, хто застряг, є не лише колишні ув’язнені, яких місяцями тримали в центрах для іноземців, а й ті, кого вивезли до Росії з окупованих територій України після початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що йому відомо про цю ситуацію. Українські дипломати активно працюють над вирішенням проблеми. Консульство України в Грузії вже відвідало КПП, щоб доставити гуманітарну допомогу та зустрітися з прикордонниками.

Завдяки співпраці українського посольства та грузинської сторони вже налагодили механізм контрольованого транзиту:

21 червня трьох громадян України евакуювали до Молдови.

25 червня дев’ятьох українців також евакуювали.

На 27 червня заплановано евакуацію ще 14 наших співвітчизників.

Посольство України в Грузії підтримує постійний зв’язок з МВС Грузії та міжнародними організаціями, щоб забезпечити українців гуманітарною і медичною допомогою, а також покращити умови їхнього перебування. Ця справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Раніше повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей. За його словами, щоб повертати дітей потрібно, зокрема, мистецтво дипломатії, тому Україна залучає так багато країн, які поступово допоможуть повернути тисячі дітей додому.