Укрaїнa
Українці застрягли на лайнері в розпал спалаху смертельного вірусу: що відомо

За даними МЗС, на лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці.

Катерина Сердюк
На борту круїзного судна MV Hondius, де раніше зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. Наразі жодних симптомів захворювання у них не виявили.

Про це журналістам «РБК Україна» повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За інформацією відомства, всі українці є членами екіпажу лайнера, а їхній стан здоров’я оцінюють як задовільний.

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів в Іспанії. Прибуття очікується 9 травня, після чого всіх пасажирів і членів екіпажу мають обстежити медики.

У МЗС також зазначили, що посольство України в Нідерландах підтримує постійний зв’язок із компанією-оператором судна.

Відомо, що через підозру на хантавірус із лайнера вже евакуювали п’ятьох людей. У двох випадках діагноз підтвердився — пацієнти проходять лікування у Південно-Африканській Республіці та Швейцарії. Ще трьох людей з підозрою на інфекцію госпіталізували до медзакладів Німеччини та Нідерландів.

Раніше йшлося про те, що на борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані стався спалах небезпечного хантавірусу, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей. Судно прямувало з Аргентини до Кабо-Верде. Серед інфікованих зафіксували один підтверджений і кілька ймовірних випадків зараження. За даними ВООЗ, вірус міг поширитися або через гризунів, або від людини до людини — саме ця версія викликає найбільше занепокоєння медиків. Лайнер вирушив до Канарських островів, а частину хворих уже евакуювали до лікарень у різних країнах.

