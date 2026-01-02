Українці змінюють думку про "заморожування" фронту: свіжі дані КМІС, які можуть вас здивувати

Прапор України

Понад половину громадян України (53%) підтримують непохитну позицію щодо територіальної цілісності, виступаючи проти будь-яких поступок агресору. Водночас соціологи фіксують помітне зростання кількості людей, яким важко однозначно відповісти на це запитання.

Такі результати нового опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Ставлення до територіальних втрат

Згідно з даними дослідження, станом на початок 2026 року (порівняно із жовтнем 2025-го), ситуація має такий вигляд:

Категорично проти поступок: 53% (показник майже не змінився — було 54%).

Готові до певних втрат: 33% (спостерігається зниження з 38%).

Не визначилися: частка зросла майже вдвічі — з 8% до 14%.

Офіційне визнання окупованих земель

На запитання про можливість юридичного визнання окремих територій частиною РФ більшість українців (58%) відповідають відмовою. Кількість тих, хто готовий прийняти такий сценарій, залишається стабільною — 25%.

Проте соціологи зазначають: кількість категоричних опонентів цієї ідеї зменшилася (з 67% до 58%). Це відбулося не через перехід у табір прихильників поступок, а через ріст невизначеності (з 9% до 17%).

Заморожування фронту та контроль над територіями

Українці залишаються непохитними у питанні територій, які зараз підконтрольні Києву: 66% категорично відкидають можливість їхнього передавання Росії. Лише 18% респондентів припускають такий варіант.

Щодо сценарію «заморожування» лінії фронту без офіційного визнання анексії:

40% опитаних готові підтримати такий підхід (показник зріс із 35% у жовтні);

50% виступають категорично проти (у жовтні таких було 56%).

Довідка: соціологи зауважують, що готовність до «заморожування» дещо зросла порівняно з осінню, проте вона все ще залишається нижчою, ніж була у травні-червні 2025 року.

