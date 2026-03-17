Українці зможуть через "Дію" заборонити брати кредити на своє ім’я

Українці зможуть заборонити брати кредити на своє ім’я

В Україні планують запровадити можливість самостійно забороняти оформлення кредитів на своє ім’я. Такий механізм має допомогти громадянам убезпечитися від фінансового шахрайства.

Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, українці зможуть активувати самозаборону через застосунок «Дія» або подати відповідну заяву у ЦНАП. Після цього дані потраплятимуть до спеціального реєстру, який, як очікується, адмініструватиме Національний банк України.

«Минулого року був ухвалений за основу законопроєкт про бюро кредитних історій, що є частиною масштабних змін, які впроваджує Верховна Рада на ринку кредитування. Документ передбачає запуск в Україні механізму самозаборони на отримання кредитів. Усі, хто не хоче, щоб їхніми фінансовими даними скористалися сторонні особи й отримували на них кредити, зможуть заблокувати видавання кредитів шляхом натискання однієї кнопки в "Дії" або написання заяви у ЦНАП. Після цього інформація про самозаборону потрапить до реєстру, який, за нашими очікуваннями, вестиме Національний банк», — зазначила вона.

Після активації такої опції в бюро кредитних історій бачитимуть, що людина не планує брати позики, а отже оформити кредит на її ім’я буде неможливо.

Запровадження самозаборони має стати ефективним інструментом боротьби з кредитним шахрайством, коли зловмисники оформлюють позики, використовуючи чужі персональні дані.

«Це допоможе боротися із шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема ми захищаємо наших військовослужбовців та членів їхніх родин, які стають жертвами шахраїв. Наші воїни, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, часом втрачають свої телефони або зникають безвісти, а їхніми телефонами користуються шахраї, які, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, беруть кредити», — додала Василевська-Смаглюк.

Очікується, що після ухвалення законопроєкту №14013 у другому читанні та набуття ним чинності реалізовувати подібні шахрайські схеми стане значно складніше.

Документ уже ухвалено за основу з доопрацюванням положень відповідно до чинного законодавства.

Раніше ми розповідали, що підприємства в Україні відтепер можуть оформлювати бронювання для працівників навіть за умови порушення ними правил військового обліку.