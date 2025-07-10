Українці зможуть збивати БпЛА за 100 тисяч гривень на місяць: подробиці від Міноборони

ППО / © ТСН.ua

Реклама

У червні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Охочим повідомили деталі про процес вступу, соціальні гарантії, фінансове забезпечення та перелік документів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Хто потрібен

Ті, хто бажають захистити сон та життя своїх рідних, близьких, друзів, сусідів

Громадяни України 18 років та старше, які не підлягають мобілізації, в тому числі заброньовані, по віку, стану здоров'я тощо

Що гарантують

Медичну, професійну та психологічну перевірку перед укладанням контракту Спеціалізоване навчання у сертифікованих школах Завдання, які пов'язані виключно з протиповітряною обороною Бойові чергування в єдиній системі ППО держави

Грошове забезпечення та соціальні гарантії учасників ГПО

Додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень на місяць. Виплата здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування

Підрозділ ДФТГ

Гарантії соціального захисту, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, зокрема, щодо збереження місця роботи та посади

Які документи і куди потрібно подати

Для приєднання до груп протиповітряної оборони необхідно спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця ДФТГ терміном на 3 роки. Документи потрібно подати ДФТГ за місцем свого проживання. Якщо ДФТГ відсутнє, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ

Реклама

Заява щодо членства в добровольчому формуванні територіальної громади, в якій необхідно зазначити:

ПІБ

Реєстрацію місця проживання (перебування)

Місце роботи або вид діяльності

Військово-облікову спеціальність (за наявності)

Обгрунтування бажання стати членом добровольчого формування територіальної громади

Копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України)

Копія військово-облікового документа (обов'язково для чоловіків та за наявності у жінок)

Копія ідентифікаційного податкового номера

Документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

Процедура укладання контракту добровольця ДФТГ

Подання заяви на ім'я командира добровольчого формування Медична, професійна та психологічна перевірка Укладення контракту Складання Присяги добровольця територіальної оборони

Отримання посвідчення члена добровольчого 5 формування встановленої форми

Нагадаємо, вночі проти 10 липня армія РФ атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили дрони і різні типи ракет. Сили ППО знищили 178 цілей. Основний напрямок удару була столиця — Київ.

397 ударних БпЛА типу Shahed (близько 200 штук) і безпілотників-імітаторів різних типів (з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрово);

вісім балістичних ракет “Іскандер-М” (із Брянської області);

шість крилатих ракет Х-101 (повітряний простір Саратовської області);

чотири зенітні керовані ракети С-300 (Курська область).

За інформацією військових, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих повітряних цілей на 23 локаціях.

Протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу:

Реклама

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

вісім балістичних ракет “Іскандер-М”;

шість крилатих ракет Х-101.

Окрім того, за даними ПС, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.