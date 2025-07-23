Тисячі українців вийшли на протести через закон про НАБУ і САП (відео)

Тисячі людей другий день поспіль, 23 липня, виходять на акції протесту / © ТСН

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Тисячі людей другий день поспіль, 23 липня, виходять на акції протесту проти закону, який нівелює незалежність НАБУ та САП. Мітинги тривають в багатьох містах України.

Про масові протести свідчать фото і відео кореспондетів ТСН.

Так, у Києві на мітингу біля театру Івана Франка кількість людей продовжує зростати. Протестувальників 23 липня вже тисячі, що значно переважає кількість учорашнього мітингу проти скандального закону про обмеження повноважень НАБУ та САП.

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Дата публікації 21:33, 23.07.25 Кількість переглядів 40 У Києві тисячі людей вийшли на мітинг проти закону про НАБУ та САП

Станом на 21:00 біля театру Франка вже близько 3000 мирних протестувальників.

Мітинг у Києві 23 липня / © ТСН

«Мій страх — це зашиті вуста», — написано на одному з плакатів мітингувальників.

Як повідомляють кореспонденти, на місті такого численного зібрання людей практично відсутній мобільний зв’язок.

Мітинг у Києві 23 липня / © ТСН

Дехто згадує «йолку» — недоспоруджену новорічну ялинку, яку встановлювали з нагоди Нового 2014 року на майдані Незалежності, але припинили в зв’язку з подіями Євромайдану.

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© ТСН

Окрім Києва, мітинг проти скандального закону №12414 триває у Чернігові. Там проходить мирна акція протесту.

Мітинг у Києві 23 липня / © ТСН

На акції також вийшли українці у Львові, Харкові, Тернополі, Одесі, Чернівцях, Дніпрі.

Фото: Суспільне Харків

У центрі Львова почалася хода.

Фото: УП

Протестувальники вигукують: «Корупція — ворог майбутнього», «Всі, хто проти диктатури, встаньте», «Руки геть від НАБУ», «Скасуй», «Ганьба», Навіщо мені система, що працює проти мене».

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Як вже йшлося раніше, Верховна Рада України терміново збереться, щоб проголосувати за законопроєкт про НАБУ і САП, який внесе президент Володимир Зеленський. Про це стало відомо ввечері 23 липня.

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