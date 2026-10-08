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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українця депортували з Польщі через неправильне паркування: що відомо про інцидент

З Польщі депортували 62-річного українського далекобійника після конфлікту з поліцейським.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Прапор Польщі

Прапор Польщі

У Польщі 62-річного громадянина України депортували після інциденту з правоохоронцями. Чоловік неправильно припаркував вантажівку, яка заблокувала рух транспорту, а під час спілкування з поліцейськими відштовхнув одного з них.

Про це повідомляє inPoland.

Інцидент стався 4 жовтня у Вульці Окопській Люблінського воєводства. Поліцейські з дільниці в Дорогуську помітили вантажівку, припарковану з порушенням правил, через що інші учасники дорожнього руху не могли нормально проїхати.

На місце прибули правоохоронці. За їхніми словами, водій відмовився виконувати їхні вимоги, а згодом відштовхнув одного з поліцейських, порушивши його фізичну недоторканність.

Чоловіка затримали та висунули йому обвинувачення у порушенні недоторканності поліцейського. Також правоохоронці зафіксували порушення правил дорожнього руху.

Суд розглянув справу у прискореному порядку та оштрафував українця. Після цього поліція звернулася до прикордонної служби із заявою про його повернення до України.

У результаті 62-річний далекобійник уже залишив територію Польщі. Йому також заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони на п’ять років.

Нагадаємо, у Польщі обговорюють створення спеціальної служби, яка займатиметься депортацією іноземців, зокрема тих, хто порушує міграційне законодавство. Ініціатива пов’язана з посиленням міграційної політики країни, однак сама по собі вона не означає автоматичної депортації українців. Рішення про примусове повернення ухвалюються польськими органами відповідно до конкретних обставин і законодавства.

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