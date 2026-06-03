Українця з відстрочкою не випустили за кордон: в чому річ

Виїзд за кордон / © ТСН.ua

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Українська пара, яка готувалася до спільної подорожі, не змогла перетнути кордон попри наявність у чоловіка необхідних документів, зокрема про відстрочку. Блогерка Алла Німащук розповіла, що поїздку зірвала неочікувана та прикра помилка.

Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

За словами Німащук, поїздка обернулася для неї та чоловіка марною тратою часу й сил: заради дороги їм довелося прокинутися о пів на шосту ранку. Жінка також розповіла, що за п’ять років подружнього життя це була їхня перша спроба вирушити кудись удвох, однак вона завершилася несподіваним розчаруванням.

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Як з’ясувалося, причиною відмови у перетині кордону стала відсутність страхового полісу на автомобіль.

«Нас не пустили на кордоні. В мене просто немає слів. Це ми даремно прокатались 5 годин в дорозі, встали в 5:30 ранку. Ніколи не вгадаєте, яка тупа причина того, що нас не пустили, тупєйша. Ми не зробили страхівку на авто», — емоційно поділилася Алла.

Вона додала, що до поїздки вони з чоловіком підготувалися завчасно та зібрали всі необхідні документи. Зокрема, чоловік мав офіційну відстрочку від мобілізації, а також довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Водночас подружжя не оформило міжнародний страховий поліс для автомобіля.

До слова, для оформлення відстрочки 2026 року потрібно особисто подати заяву, оскільки автоматично вона не надається. Найзручніший спосіб — оформлення через застосунок «Резерв+» (доступно для 11 категорій громадян) або через ЦНАП. Якщо ви не підпадаєте під категорії для онлайн-оформлення, звертайтеся до будь-якого ЦНАПу. Пам’ятайте, що відстрочка лише тимчасово відтерміновує призов, а її наявність підтверджується зчитуванням QR-коду з вашого військово-облікового документа, тому він має бути завжди цілим та придатним для сканування.

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