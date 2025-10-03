Українцям більше не набридатимуть спам-дзвінки: діють нові правила мобільного зв’язку

Телефонна розмова / © Pexels

В Україні 2 жовтня набули чинності нові правила у сфері мобільного зв’язку, які мають значно зменшити кількість спам-дзвінків та нав’язливої телефонної реклами. Відтепер мобільні оператори отримали право блокувати небажані виклики, а українці — можливість самостійно впливати на ситуацію.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України №761.

Нові правила мобільного зв’язку: що змінилося

25 червня уряд ухвалив постанову №761, яка встановлює новий порядок надання електронних комунікаційних послуг. Документ почав діяти через три місяці після публікації, тобто 2 жовтня.

Головна зміна стосується комунікації між компаніями та їхніми клієнтами. Відтепер будь-яка організація, яка хоче телефонувати споживачам, повинна укласти договір із мобільним оператором. У ньому мають бути чітко вказані номери телефонів, з яких здійснюватимуться дзвінки. Якщо компанія спробує зв’язатися з клієнтом з іншого номера, такий виклик автоматично вважатиметься спамом і блокуватиметься оператором.

Українці також можуть посприяти боротьбі з небажаними викликами. Якщо абонент отримує нав’язливі дзвінки, він може повідомити про це своєму оператору. Після підтвердження скарги номер нав’язливої компанії буде заблокований.

Пільги для мешканців зон бойових дій

Окрему увагу в нових правилах приділено абонентам, які проживають у районах активних бойових дій. Для них запроваджено особливі умови:

несплата за послуги мобільного зв’язку не стане підставою для блокування SIM-карти;

нові користувачі в цих зонах можуть отримати безкоштовний пакет послуг, якщо вперше підключилися до оператора.

Таким чином, уряд прагне гарантувати людям у складних умовах доступ до мобільного зв’язку навіть за відсутності можливості оплачувати рахунки.

Чому українців атакують спам-дзвінками?

Причин появи небажаних викликів декілька:

Маркетологи телефонують, щоб нав’язати свої товари та послуги.

Шахраї намагаються виманити гроші або особисті дані.

Боти автоматично перебирають випадкові комбінації цифр і телефонують на номери, щоб перевірити, чи вони активні. Якщо абонент відповідає, його номер потрапляє до бази «живих» контактів, і дзвінки починають надходити ще частіше.

До цього додається ще одна проблема — витік особистих даних. Телефон може опинитися у спам-базі після реєстрації на дошках оголошень, у соцмережах чи на різних сайтах.

Як самостійно захиститися від телефонного спаму?

Попри те, що нові правила значно полегшать боротьбу зі спамом, абоненти й надалі можуть самостійно блокувати небажані дзвінки.

На iPhone: у списку викликів натисніть на значок інформації поруч із небажаним номером і виберіть пункт «Блокувати контакт». Крім того, можна повністю заглушити всі виклики з невідомих номерів: для цього перейдіть у налаштування → Телефон → Заглушення невідомих абонентів.

На Android: спосіб блокування окремих номерів такий самий, як і на iPhone, через список останніх викликів. Якщо ж ви хочете повністю захиститися від спаму, відкрийте застосунок Телефон → Меню → Налаштування → Ідентифікація абонентів і спаму/Блокування спам-дзвінків. Потім активуйте функцію «Бачити ідентифікатор абонента і спаму» або «Фільтрувати спам-виклики».

До слова, у жовтні у сфері мобільного зв’язку очікуються зміни у тарифних планах. «Київстар» оголосив про підвищення вартості окремих тарифів, які не змінювалися понад рік. Vodafone також повідомив про оновлення, але зміни стосуються виключно перейменування окремих тарифних планів, тоді як вартість послуг залишається незмінною.