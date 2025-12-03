Українцям дадуть 2000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

Лікарі / © iStock

В Україні від 1 січня 2026 року запроваджується національна програма безоплатного комплексного медичного обстеження для громадян віком від 40 років. Кожен учасник програми отримає 2000 гривень у безготівковій формі для проходження повного скринінгу стану здоров’я.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) на запит УНІАН.

За даними МОЗ, на реалізацію програми профілактичних оглядів у державному бюджеті зарезервовано 10 мільярдів гривень.

Громадяни, які користуються застосунком «Дія», отримають повідомлення про можливість участі у програмі через 30 днів після свого 40-го дня народження. Після підтвердження участі на спеціальну «Дія.Картку» автоматично зараховуються 2000 гривень. Ці кошти можна витратити виключно на оплату медичних послуг у закладах, що входять до реєстру Національної служби здоров’я України (НСЗУ), включно з державними, комунальними та приватними клініками.

Для громадян, які не користуються «Дією», передбачена можливість оформлення фізичної банківської картки через ЦНАП. Повідомлення про зарахування коштів надходитиме приблизно через тиждень.

Після отримання коштів пацієнт може обрати будь-який заклад із переліку НСЗУ незалежно від місця проживання та записатися на прийом. Обстеження триває 60–90 хвилин і передбачає оплату послуг безпосередньо у закладі за рахунок спеціальної картки.

До пакета обстеження входять

Фізикальне дослідження : вимірювання тиску, пульсу, ваги, росту, обхвату талії, розрахунок індексу маси тіла;

Опитування : збір інформації про спосіб життя та скринінг симптомів;

Лабораторні аналізи : обов’язково — ліпідограма, глікований гемоглобін; за показаннями — електроліти, креатинін, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін/креатинін у сечі;

Оцінка психічного здоров’я : коротка анкета для визначення рівня тривожності та стресу;

Консультація лікаря: оцінка загальних ризиків, персоналізовані рекомендації, при необхідності направлення до вузькопрофільного фахівця та призначення ліків через електронний рецепт.

Програма спрямована на раннє виявлення та запобігання розвитку хронічних захворювань, ризики яких зростають після 40 років. Особлива увага приділяється серцево-судинним захворюванням, цукровому діабету та проблемам із ментальним здоров’ям, а також громадянам, які зазвичай ігнорують профілактичні огляди.

Після завершення обстеження лікар надає індивідуальні поради, направляє до вузькопрофільних спеціалістів у разі виявлення ризиків та може призначити необхідні медикаменти, які пацієнт отримає безоплатно або з частковою доплатою.

