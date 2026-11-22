Кабмін запустить єдину цифрову платформу для скаг українців

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В Україні запустять єдину цифрову платформу, де кожен громадянин зможе повідомити про відсутність світла, тепла та води.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради щодо відновлення критичної інфраструктури після російських ударів.

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«Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7», — заявив прем’єр.

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Крім того, Міноборони разом із ЗСУ доручили визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, і за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту).

«Розцінюємо це як додаткову допомогу в разі необхідності», — каже Корецький.

Нагадаємо, що на початку листопада у Києві жителі Виноградаря перекрили рух транспорту через відсутність електропостачання, яке, за їхніми словами, тривало три доби.

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