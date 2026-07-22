Українцям дедалі частіше нічого їсти: у Раді зробили тривожну заяву

Пенсіонер

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Народна депутатка Оксана Савчук заявила про збільшення кількості українців, які потрапляють до лікарень із наслідками недоїдання.

Про ситуацію депутатка розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

За словами Савчук, дедалі більше українців через складне матеріальне становище не можуть забезпечити себе повноцінним харчуванням. Найбільше це стосується літніх людей.

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«На жаль, зросла кількість людей, які не мають що їсти. Вони недоїдають і потрапляють до лікарень уже в дуже поганому анемічному стані. Це переважно літні люди», — сказала народна депутатка.

Савчук зазначила, що озвучує інформацію, яку отримала від лікарів.

За її словами, медики повідомляють, що кількість пацієнтів із важкою анемією та ознаками недоїдання зросла приблизно на 5% порівняно з минулим роком.

Водночас депутатка не навела офіційної державної статистики, а посилалася саме на інформацію від лікарів, із якими спілкувалася.

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На думку Савчук, така тенденція свідчить про погіршення матеріального становища частини населення.

Вона наголосила, що деякі люди не можуть дозволити собі не лише лікування, а й повноцінне харчування, через що їхній стан погіршується настільки, що потребує госпіталізації.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2026 року середня пенсія в Україні зросла до 7 272 гривень — на 860 грн більше, ніж рік тому (6 410 грн). Загальна кількість пенсіонерів зменшилася на 283 тисячі і становить 9 976 619 осіб.

Чверть українських пенсіонерів (близько 2,4 млн) отримує менше 4 000 гривень на місяць. Найвища середня пенсія — у Києві (9 901 грн), найнижча — у Тернопільській області (5 656 грн).

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Найчисленніша категорія — виплати від 3 001 до 4 000 гривень (24% пенсіонерів). Значно зросла частка тих, хто отримує від 5 001 до 10 000 грн (36,5%). Кількість пенсіонерів із пенсією понад 10 тисяч гривень досягла 1,9 мільйона. Водночас виплати до 3 тисяч гривень отримують лише 335,8 тисячі осіб.

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