Українцям дозволять одружуватися від 14 років?: Стефанчук відповів

Стефанчук пояснив, що насправді змінить новий Цивільний кодекс

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки, що в Україні нібито дозволять шлюб від 14 років.

Стефанчук у відеоповідомленні у Facebook розповів про нові положення законопроєкту Цивільного кодексу, який був ухвалений у першому читанні у вівторок, 28 квітня.

Він наголосив, що цей документ готували аж 7 років.

Чи дозволять шлюб від 14 років

«Ну, і звісно, як і будь-яка важлива річ, вона почала обростати своїми чутками, міфами і просто неправдою. В Україні дозволять укладання шлюбу з 14 років — шановні колеги, як я і говорив, в проєкті, який сьогодні прийняли, цієї норми немає», — наголосив спікер ВР.

Чи заборонять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народжені дитини

Стефанчук наголосив, що цієї норми в проєкті також немає.

Юридично закріплюється статус заручин

Тобто якщо людина побіцяла одружитися, а потім передумала, їй можуть змусити компенсувати на лише витрати на весілля, але й морально шкоду.

Голова ВР нагадав, що ця норма і сьогодні є в сімейному кодексі, і може бути застосована. І вона без змін перенесена в новий цивільний кодекс.

Сім’я виключно як союз чоловіка і жінки

«Цих хейтерів я окремо хочу познайомити це книга, яка називається Конституція України, 51 стаття, якої саме таку норму і містить: „шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка“, — нагадав Стефанчук.

Він запевнив, що ніяких інших положень в новому цивільному кодексі нардепи у цій статті не вставили.

Вилучення дітей з сім’ї

Також спікер запевнив, що у громадян не будуть вилучати дітей за більш жорстких підстав й загалом не змінилася сфера усиновлення та базові норми про дітей.

Раніше психологи попередили, що 14-річні діти не здатні нести відповідальність за шлюб ні фізично, ні ментально.

