Українцям готують новий календар свят: Стефанчук розкрив деталі

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Реклама

Україна готується до масштабного впорядкування святкових, пам’ятних і скорботних дат. Метою реформи є створення єдиної «календарної мапи» держави, яка б відповідала українській ідеології.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону, повідомляє «РБК-Україна».

Руслан Стефанчук підкреслив, що формування календаря є питанням національної ідеології. Він нагадав, що країна вже зробила важливі кроки в цьому напрямі, зокрема перенісши святкування Різдва на 25 грудня.

Реклама

«Тобто будь-які календарні дати — це не просто про дні в календарі, це те, з ким ми і хто проти нас. І тому це важлива річ ідеологічна», — наголосив він.

Причини реформи: хаос у датах та ідеологічні розбіжності

За словами спікера ВР, нинішня система встановлення свят розрізнена: одні дати запроваджувалися указами президента, інші — постановами парламенту чи рішеннями уряду. Це призвело до того, що багато професійних свят перетинаються між собою або збігаються зі скорботними днями.

«Я дуже добре пам’ятаю, коли у Верховній Раді ми змінювали статтю 73 і з 9 травня ми переносили разом з Європою на 8 травня, коли вшановували пам’ять жертв загиблих у Другій світовій війні. Але це ідеологічні речі, які ми повинні впорядкувати», — зауважив він.

Водночас голова Верховної Ради запевнив, що реформа не має на меті скоротити кількість вихідних чи обмежити відпочинок громадян. Йдеться про системну роботу, щоб уникнути нелогічних збігів.

Реклама

«Це не про те, що свят стане менше. Це про впорядкування і створення єдиної календарної мапи», — зазначив Руслан Стефанчук.

Коли чекати на зміни

За словами Руслана Стефанчука, для розробки відповідного законопроєкту вже створили спеціальну робочу групу. Наступним етапом стане масштабна нарада. Її запланували на 26 грудня. У ній візьмуть участь представники Офісу президента, уряду, НАН України, Інституту національної пам’яті та громадські активісти. Результатом цієї співпраці має стати закон, який чітко розмежує державні свята, пам’ятні дні та дні скорботи на національному рівні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що в Україні готують пропозиції з визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря. За словами українського лідера, треба все впорядкувати.